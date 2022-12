Muere en extrañas circunstancias el ciclista francés Walter Beneteau

El ex ciclista francés Walter Beneteau fue encontrado muerto a los 50 años de edad en su habitación de un hotel en Bali, Indonesia. La investigación no ha esclarecido aún las causas del fallecimiento de ‘Wawa’, como le conocían dentro del mundo del ciclismo. Una limpiadora lo encontró en su cama muerto.

El francés fue profesional desde 1995 con el equipo Castorama hasta que se retirara en 2006 con el Bouygues. Conocido por ser un clásico en las fugas del Tour de Francia, Beneteau se retiró a la temporada edad de 34 años tras sufrir muchas caídas en su última etapa como profesional.

«Con gran tristeza nos enteramos de la muerte de nuestro amigo y excampeón Walter Beneteau a la edad de 50 años. Nuestras sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Wawa», comentó UNCP, sindicato francés de ciclistas profesionales, en Twitter.

C est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de notre ami et ancien champion Walter Beneteau a l âge de 50 ans. Sincères condoléances à sa famille et ses proches . RIP Wawa 🙏 pic.twitter.com/r2ZfSgrqW8

— UNCP (@ContactUncp) December 11, 2022