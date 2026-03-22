Muere un aficionado del Racing de Santander tras una discusión con un hincha del Albacete

La Policía Nacional ha detenido a un aficionado del Albacete tras la muerte de un hincha del Racing de Santander antes del partido de Segunda División que enfrentó a ambos equipos en El Sardinero. Según los primeros datos, se produjo una discusión entre ambos aficionados, los dos vecinos de Santander, pero de diferentes equipos.

La Policía Nacional recibió una alerta, sobre las 16:00 horas (el encuentro arrancó este sábado a las 16:15), que informaba de una agresión en la calle Simón Cabarga de Santander, a donde desplazó dotaciones, que localizaron en la plaza del mismo nombre a dos hombres que estaban asistiendo a otro, de mediana edad, que estaba tumbado en la calle y con una herida sangrante en la cabeza.

Así, se produjo una discusión entre estos dos aficionados, y el del Racing empujó al del Albacete, localizado así porque llevaba una camiseta del conjunto castellano-manchego, aunque era de Santander. Localizado el herido, sanitarios actuaron en el lugar de los hechos, dando primeras asistencias in situ al herido, trasladándole al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Sin embargo, el aficionado del Albacete murió en el hospital horas después. Tras ello, la Policía Nacional, que ya ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido, detuvo al aficionado del Racing como presunto autor de los hechos y fue trasladado a dependencias policiales.

La previsión es que el detenido pase a disposición judicial este lunes, 23 de marzo, pues la Policía Nacional sigue practicando diligencias. Cuando haya completado el atestado, lo pasará a disposición de la jueza, junto con el detenido, que se encuentra de guardia este fin de semana y que corresponde a la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Santander.

Las primeras averiguaciones apuntan a que el suceso se produjo tras una discusión entre ambos, vecinos de Santander. La víctima era un aficionado del Racing y el detenido vestía una camiseta del Albacete, de lo que se ha dado cuenta a la Oficina Nacional de Deportes.