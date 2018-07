¿Puede Valentino Rossi ganar su décimo mundial?

Rossi es segundo del mundial a 46 puntos de Marc Márquez Aún restan 10 carreras para que acabe el presente mundial

De no existir Marc Márquez, Valentino Rossi estaría en la mejor posición posible para alzarse con su ansiado décimo título mundial. O ya lo tendría en su poder, quién sabe. Pero para desgracia del italiano y del resto de la parrilla, el actual campeón del mundo sigue en plena forma, mejorando incluso en cada carrera. De esta manera, ¿es realmente posible que ‘El Doctor’ aspire a ganar su décimo mundial esta misma temporada? Aunque las opciones no son muchas, éstas existen.

El primer punto a favor que tiene Rossi es su propio estado de forma. Da lo mismo que tenga 39 años. Sigue ofreciendo un nivel al que muchos ni siquiera podrán soñar con llegar. La dedicación y la pasión del italiano solo merecen elogios, siendo precisamente ambas las que le han llevado a estar segundo del campeonato cuando estamos a punto de rebasar el ecuador del mismo. Además, la experiencia de Valentino es un grado, tal y como demostró este pasado fin de semana en Sachsenring cuando no perdió los nervios ni siquiera al finalizar 17º los entrenamientos libres del viernes.

También puede confiar en sus opciones Valentino Rossi porque la Yamaha M1, a pesar de llevar 19 carreras sin ganar, está mejorando de forma ostensible. Puede que peque de falta de aceleración y cierta falta de entendimiento con la electrónica, pero es a día de hoy una de las monturas más estables del mundial, algo que también se ve en un Maverick Viñales que ya afirma sentirse cómodo sobre ella.

Márquez, el gran escollo de Rossi

Dicho todo esto, la realidad es que las opciones de Rossi si no sucede nada extraño son bastante escasas. La razón no es otra que Marc Márquez. Tal y como dijo el italiano, hizo en Sachsenring una carrera perfecta. Y si no puedes mejorar y aún así te ganan claramente, es que tienes poco que hacer. A día de hoy Márquez es muy superior a cualquier otro piloto de la parrilla de MotoGP, lo que unido a una Honda que es más competitiva que otros años le hace prácticamente imbatible. Ya son 46 puntos de ventaja los que tiene sobre Rossi, y eso que en dos carreras se quedó a cero. Ni Valentino ni nadie pueden con él a igualdad de condiciones, y éste es el principal escollo para el décimo título. Es casi imposible, pero si alguien no tira la toalla nunca es ‘El Doctor’.