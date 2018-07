Marc Márquez: “He tenido que forzar cuando he visto a Rossi”

Márquez ha ganado por novena vez seguida en Sachsenring. El de Honda cuenta con 46 puntos de ventaja sobre Rossi en el mundial.

Por noveno año consecutivo ha comparecido Marc Márquez en Sachsenring como ganador de la carrera, sexta ocasión como piloto de MotoGP. Y sí, ha vuelto a ganar sobrado, tal y como ha demostrado cuando ha puesto toda la carne en el asador, algo que solamente ha sucedido al ver que Valentino Rossi se acercaba.

“He intentado guardar la calma al comienzo, me esperaba salir mejor, pero he ido remontando. Cuando me he puesto primero, he guardado un poco. He mantenido la calma hasta que he visto que venía Valentino. He tenido que forzar cuando le he visto: en esas 3 o 4 vueltas ha sido la clave de la carrera, cuando he conseguido un segundo y medio”, ha asegurado un Márquez que se muestra satisfecho de su ventaja al frente del mundial. “Si me dices que salgo de Sachsenring con 46 puntos lo hubiese firmado. No ha sido como me lo esperaba. Suerte que las dos Yamaha están mal (se ríe). Esperaba tener más aquí, ha sido bastante más difícil que el año pasado”.

Una gran parte de culpa de este liderato recae sobre la Honda de Márquez, una moto que según el piloto cada vez tiene más potencial. “Los puntos fuertes son menos fuertes este año, pero los débiles también son menos débiles. Somos más regulares”.

Pero, ¿cómo explica Márquez su idilio con la pista de Sachsenring? Trabajo duro, ni más ni menos, por parte tanto del piloto como de su equipo. “Ganar 9 veces tiene una presión extra. Aquí hay que trabajar duro, parece que soy Superman y que todo va a ser fácil, pero nos ha costado mucho este fin de semana”.