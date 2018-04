“Cuando Jorge Lorenzo esté tranquilo y concentrado irá fortísimo”

Uno de los pilotos de Ducati es favorito al título, pero no el que todos pensaban. La aventura de Jorge Lorenzo con la moto roja es, de momento, un fracaso, pero eso no impide que Claudio Domenicali, consejero delegado de los italianos, confíe en la calidad del piloto español para revertir la situación. La clave, según él, es que Lorenzo se tranquilice y se concentre, reconociendo no obstante los progresos mostrados desde mitad del año pasado.

“Le costó al comienzo, pero desde la mitad del año pasado mejoró mucho. Incluso en Valencia, en la última carrera, era muy rápido. También va fuerte en mojado. En la primera carrera de esta temporada tuvo muy mala suerte con el problema de los frenos. Pero en los test invernales fue muy rápido en Sepang. Quizá Jorge esté un poco nervioso. Le cuesta un poco, pero tiene un gran talento, seguro. No hay dudas. Estoy seguro de que en cuanto él esté más tranquilo, concentrado, irá fortísimo”, ha asegurado Domenicali en declaraciones hechas a Marca.

Estos problemas que se está encontrando Lorenzo no hacen que Ducati no quiera renovarle –lo harán a la baja-, más bien todo lo contrario. Según Domenicali, los italianos quieren mantener su actual dupla de pilotos más allá de esta temporada. “La moto va muy bien. Tenemos distintos pilotos que la están interpretando bien. Queremos ver cómo van las próximas carreras, cómo evoluciona todo porque nuestro primer objetivo sería continuar con Dovi y Jorge. Han hecho un trabajo y no queremos dejarlo a medias. Por otro lado, para continuar hay que encontrar una solución. Queremos dejar a Jorge un poco de tiempo para poder ver que ha encontrado de algún modo su equilibrio”.

De quien no tiene dudas Domenicali es de Andrea Dovizioso, que en 2017 dio un salto cualitativo importante que le ha colocado a la altura de los mejores. “Dovi es muy técnico. Después de seis años conoce muy bien su moto. También sus puntos débiles y fuertes. Él sabe que su moto tiene mucha aceleración. También mucha velocidad. Esto le da mucha fuerza mental, gran serenidad. Cuando uno se siente fuerte, está más tranquilo. Él se siente muy bien con su moto, con lo que es muy difícil batirlo porque es muy consciente de lo que puede hacer y lo que no. Se ha convertido en un piloto muy importante para Ducati. Él a sí mismo se llama DesmoDovi. Creo que hay muchos elementos para poder trabajar juntos durante mucho tiempo. Este es el sexto año juntos. Por ambas partes toda la intención es seguir juntos. Pero tampoco con él hay prisa porque tenemos nuestro equilibrio. Seguramente encontraremos una buena solución para seguir corriendo con él los próximos dos años. Después, ¿por qué no vamos a seguir más?”.