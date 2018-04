Valentino Rossi elige a sus favoritos para el mundial: “Dovizioso y Márquez, quizás más Dovi”

Apenas ha bastado una carrera para que todo el paddock de MotoGP se de cuenta de que de nuevo vuelven a ser Marc Márquez y Andrea Dovizioso los principales favoritos para hacerse con el campeonato. Así lo piensa también Valentino Rossi, que incluso ve al italiano por encima del actual campeón en lo que a posibilidades de triunfo se refiere. “Para mí los favoritos son Dovizioso y Márquez. Quizás más Dovizioso, pero los pongo al mismo nivel, porque Márquez siempre sabe ir muy fuerte”.

En lo que a él mismo respecta, y a pesar de haber acabado en el podio en la primera carrera de la temporada, Rossi piensa que Yamaha todavía no está al nivel de Honda y Ducati, aunque reconoce que el punto de partida de este año es mucho mejor que el de 2017. “Yo, honestamente, estoy un poquito preocupado, aunque la moto de este año es mucho más competitiva que la del año pasado. Ducati y Honda son superiores a Yamaha a nivel de desarrollo electrónico porque invirtieron mucho dinero en ese ámbito en los últimos años, algo que Yamaha ha tardado en hacer. Sin embargo, este año he reencontrado puntos positivos en la moto y me da confianza para poder luchar por las victorias”.

Pero, ¿dónde encuentra Valentino Rossi la motivación a su edad y después de tantos triunfos? Su amor a la moto puede con todo ello, como también le ayuda la presencia de otros deportistas en similar situación que él dentro de sus disciplinas, como es el caso de Roger Federer. “Para mí, a la gente le da más gusto decir que alguien está acabado en vez de decir que tiene el carácter de seguir allí intentándolo. Hay dos tipos de personas: las que se alegran si alguien triunfa, y ellos también disfrutan, y las que son envidiosas, que reflejan su ser pequeños en los demás. Con su inmenso talento, Roger ha logrado ser competitivo a los 36 años porque es mejor. Su manera de jugar, de forma tan natural, posiblemente le permite cansarse menos”.