¿Problemas para Márquez?: “La Honda es de lejos la moto más difícil de pilotar”

Que Marc Márquez es el gran favorito para ganar el mundial de MotoGP es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo. No puede ser de otra forma cuando te has impuesto en todos los campeonatos en los que has participado salvo en uno. Sin embargo, el ilerdense tiene un problema añadido esta temporada, que no es otro que su Honda. Y es que, a pesar de haber completado la mejor pretemporada en años, hay quien opina que esta RC213V es la moto más complicada de pilotar de todo el mundial, por mucho que Jorge Lorenzo hable en los mismos términos de su Ducati.

Esta opinión tan catastrofista sobre la Honda viene de uno de sus pilotos, Cal Crutchlow, que no obstante reconoce el buen trabajo realizado por la marca del ala dorada en los últimos tiempos. “Creo que Honda está mejor que los últimos años a estas alturas, pero al mismo tiempo los pilotos estamos trabajando muchísimo”, ha declarado Crutchlow en Motorsport, donde además reconoce que está aprendiendo mucho de los dos pilotos oficiales de la marca, el propio Márquez y Dani Pedrosa. “Si prestas atención al nivel de Marc y de Dani, cómo conducen, pues yo he aprendido mucho de ellos. Pero es evidente que la Honda es, de lejos, la moto más compleja de pilotar”.

Compleja de pilotar o no, lo cierto es que Marc Márquez parece en una posición de bastante fortaleza de cara a pelear por un nuevo campeonato. Su carrera en Qatar, donde se quedó a apenas unas milésimas del triunfo -se lo llevó Andrea Dovizioso– en una de las pistas que peor le vienen, solamente ha logrado llenar de optimismo su box. Sí, puede que la Honda RC213V sea complicada, pero a Márquez ya le hemos visto ganar con motos en peor forma que ésta. Por mucho que diga Crutchlow, ¿alguien duda de que Marc estará ahí hasta el final?