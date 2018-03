Andrea Dovizioso revela sus dos sueños más íntimos

Andrea Dovizioso es ya una estrella confirmada del firmamento de MotoGP. Atrás quedan los años en los que formaba parte de ese grupo de pilotos que no eran más que mera comparsa. Y ojo, porque su extraordinaria temporada 2017 parece tener continuidad este año, lo que le podría llevar a cumplir uno de los dos sueños que tiene en la vida, ser campeón del mundo de la clase reina. ¿Y el otro? Ser de nuevo padre.

“No no soy diferente a la gente. Hice algo especial en el motociclismo, pero sigo siendo una persona normal. Pero hay pilotos u otros personajes deportivos que se hacen famosos y se sienten más importantes. Pero eso te impide mantener los pies en el suelo. Me gustaría convertirme en padre por segunda vez y ganar el mundial de MotoGP”, afirma Dovizioso.

El camino de Dovizioso hasta llegar donde está ahora no ha sido nada sencillo, ni siquiera en el equipo Ducati para el que ahora pilota, que fichó a Jorge Lorenzo para lograr un mundial que casi logra él mismo el año pasado. ¿Le molestó a Andrea la llegada del balear? Para nada. Es más, la usó para mejorar su rendimiento. “El comienzo de Lorenzo en la aventura de Ducati fue positivo para mí, porque lo tomé como un reto. Está claro que Ducati estaba apuntando hacia él y no creía mucho en mí. Pero yo no le di importancia a este asunto. No tenía ninguna duda de que Ducati me pondría a mí y a Lorenzo en el mismo nivel en el plano técnico. Esto era lo único que me interesaba. En semejante situación uno puede comportarse de dos maneras diferentes: molestarse o luchar. Yo lo que hice fue tratar de hacerlo lo mejor posible. No soy un piloto que crea problemas. Trato de evitar problemas”.

Además de todo esto, Dovizioso considera que su humildad está siendo clave para mostrar al mundo de lo que es capaz a lomos de la siempre complicada Desmosedici. “Que yo aparente normalidad tiene que ver con que tengo los pies en el suelo. Parece un concepto trivial, pero no es trivial en el deporte ser humilde cuando se llega a ciertos niveles, especialmente en MotoGP”.