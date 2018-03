Marc Márquez: “Perder un duelo en un circuito donde sufro duele un poco menos”

Marc Márquez se ha mostrado muy satisfecho con la segunda posición lograda en el Gran Premio de Qatar de MotoGP, asegurando que perder duelos en la última vuelta en pistas donde no se encuentra especialmente cómodo hace que le duela menos. “Perder un duelo en uno de los circuitos donde me gusta, donde soy fuerte, me duele un poco más, pero perder un duelo en un circuito de los que sufro, donde ya una segunda posición es como una victoria, no me duele tanto. Ha habido un momento que se me ha bloqueado de delante, he tenido que soltar frenos y me he ido largo, pero si soy honesto, lo he probado por probar. Antes de la línea de meta yo creo que me pasaba igualmente”.

Entrando más en detalle, Marc Márquez ha dado por buena la segunda plaza porque ésta ha llegado finalizando la prueba a 27 milésimas del ganador, mientras que el año pasado no fue capaz ni siquiera de pelear por ganar. “El año pasado aquí Dovizioso acabó muy cerca de la victoria con un ritmo muy fuerte y yo fui cuarto peleándome con la moto a diez segundos casi. Creo que hemos ganado bastante y empezamos el año con una buen dinámica. Ahora faltará ver qué pasa en diferentes circuitos, pero este era uno de los marcados en rojo para perder lo mínimo posible, de acabar la carrera. Había neumáticos con los que no me sentía cómodo. El medio no me aguantaba la carrera y tenía que ir con el duro, no porque me gustase más sino porque el otro no me aguantaba la carrera. Aún así he podido estar delante. Se podía ir más rápido, como ha dicho Dovizioso, sí, pero estaba esperándolo a él, porque sabía que era el hombre”.

A pesar de no ganar, de nuevo Marc Márquez protagonizó la imagen más espectacular de la carrera cuando tuvo que hacer un adelantamiento muy arriesgado sobre Johann Zarco para evitar una escapada en solitario de Dovizioso. El de Honda valoró de la siguiente forma la acción una vez acabada la prueba. “Ha sido guapa, ¿no? A 340, a lo que se llega. Se me ha cruzado, casi doy a Zarco, he dejado frenos porque se me estaba cruzando mucho la moto y para no darle más fuerte, porque creo que le he tocado un poco. Luego me ha chupado el rebufo de Dovi y, para no darle, me he ido por fuera y he tenido que aguantar el exterior a Zarco, porque si no lo aguantaba se me iba Dovi”.