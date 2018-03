Márquez no puede con Dovizioso en Qatar

Andrea Dovizioso se llevó la primera carrera de la temporada en el campeonato del Mundo de Moto GP tras imponerse a Marc Márquez en un emocionante mano a mano final. El actual campeón y subcampeón lse jugaron la victoria en una última vuelta final donde el piloto español llegó a superarle en la última curva pero el de Ducati consiguió remontar en los últimos metros para llevarse el triunfo por 27 milésimas. Valentino Rossi completó el podio y Jorge Lorenzo se fue al suelo.

De la primera carrera de la temporada no puede quedar en el olvido la extraordinaria calificación de un Johann Zarco que voló sobre el trazado catarí el sábado rompiendo todas las leyes impuestas en el circuito. Su excelente vuelta rompió todos los récords del circuito y por ello el galo era el gran favorito a subirse a lo más alto del podio junto con un Marc Márquez que fue el que más se acercó al que consiguió la primera pole de la temporada. Por ello todos los aficionados estaban locos por la música antes de la carrera porque unía el morbo generado por estar unos meses sin motos más toda la emoción que emana de un campeonato tan igualado.

Y Zarco mantuvo su primera posición tras la salida. Dani Pedrosa, que nunca ha ganado en Qatar, salió de forma sobresaliente e incluso se puso primero por momentos pero entre Márquez y el francés lo relegaron a la tercera posición. La táctica del galo era clara: marcharse desde el principio y evitar un cuerpo a cuerpo con el campeón del mundo en las dos últimas temporadas. Había mucho respeto. Cómo para no.

Pero la alegría le duró poco a Zarco porque el campeón le pasó en la segunda vuelta al igual que Valentino Rossi a Dani Pedrosa. Si la lógica cumplía sus reglas lo más fácil era apostar a la victoria del tetracampeón pero el francés le volvió a adelantar después de unos segundos. Todo estaba muy igualado y lo cierto es que podía pasar cualquier cosa. Eso sí, menos opciones de triunfo tenía un Jorge Lorenzo que estaba undécimo en las primeras vueltas: su podio era una utopía.

A esta carrera le dio un color especial el excelente nivel mostrado por Valentino Rossi, que en la quinta vuelta ya se había puesto segundo tras superar a Márquez e iba a la caza de su compañero. Todo se asemejaba a una carrera más propia de Moto3 (por la igualdad) pero a 15 vueltas para el final, el grupo de los candidatos a la victoria compuesto por Zarco, Rossi, Márquez y Dovizioso ya se marchaba en solitario para disputarse el triunfo en la primera carrera de la temporada.

Y el drama para los españoles llegaría en la vuelta 12, cuando Alex Rins, que marchaba sexto y Jorge Lorenzo se fueron al suelo. Mientras tanto, en la parte delantera, Marc Márquez seguía disputándose el triunfo con la Ducati de Dovizioso y las Yamaha de Zarco y Valentino. Solo ante el peligro. Eso sí, a falta de siete vueltas para el final Cal Crutchlow, Danilo Petrucci y Dani Pedrosa también estaban en el grupo, aunque en la cola. Emoción era la palabra perfecta para definir lo que se estaba viviendo en Qatar.

Gran batalla para dirimir al vencedor

Lo de Qatar fue una carrera de las que hacen afición y es que a cinco vueltas para el final llegaba la hora de la verdad con Zarco, Márquez y Dovizioso intercambiándose las primeras posiciones. Lo que estaba claro es que lo mejor estaba por llegar y ahí tenía que aparecer el temple y habilidades de los grandes campeones.

Y con emoción se llegó hasta el final donde Andrea Dovizioso y Marc Márquez se jugaron el triunfo en solitario. Campeón vs subcampeón en una última vuelta frenética donde el español fue a rebufo hasta la última curva donde consiguió superar a su rival, pero el italiano no se rindió y gracias a la velocidad punta de su Ducati logró llevarse la victoria final por 27 milésimas. Así que la primera victoria del campeonato se la llevó el italiano pero Márquez volvió a demostrar que siempre está: aunque no gane siempre añade pimienta a las carreras.