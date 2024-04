Los motivos de Aston Martin que han convencido a Alonso

Fernando Alonso pudo explicar más alto, pero no más claro los motivos que le han llevado a renovar con Aston Martin hasta 2026. A día de hoy, su escudería es la que tiene un proyecto más prometedor de toda la Fórmula 1 de cara al cambio de reglamento que entrará en vigor dentro de dos años. El piloto asturiano será el líder del equipo británico cuando las nuevas normativas revolucionen la parrilla, un momento en el que todos en Silverstone esperan ser quienes recojan el relevo de Red Bull como los austriacos hicieron en la última gran modificación con Mercedes.

La fábrica, el túnel de viento propio, la entrada de los motores Honda, son algunos conceptos que han sabido manejar en el seno de la escudería para convencer a Alonso en uno de los momentos de mayor cotización de su carrera con varios equipos peleándose por un deportista de 42 años. A su vez, el asturiano también juró amor eterno a un equipo con el que seguirá «posiblemente incluso cuando pare de pilotar».

«2026 es un viaje a lo desconocido y si tenía que elegir un sitio donde estar era el nuestro, con patrocinio, combustible, motor… todo conocido», dijo también un Alonso que ve al equipo verde como lo más parecido a su hogar. Y es que, además de caer de pie desde el día en el que llegó, el bicampeón del mundo ha sabido apreciar la solidez de los cimientos en los que se apoya ese proyecto superfinanciado que es Aston Martin.

Porque, inevitablemente, esa es otra de las razones que más habrán atraído al asturiano: la enorme capacidad económica de Aston Martin. La entrada de Aramco, empresa de Arabia Saudí y patrocinador que da nombre a la F1 y a la propia escudería, sumada a la tremenda inversión que año a año lleva a cabo Lawrence Stroll no sólo facilitan a Alonso un brutal salario, sino también la seguridad de que pondrán toda la carne en el asador por hacerse con los mejores hombres para lograr su único objetivo: ser campeones del mundo.

Aston Martin se entregará a Alonso

También con los mejores materiales, ya que la llegada de Honda supone una garantía de éxito, pues los nipones han suministrado de motores a la escudería reina de la parrilla durante toda su etapa de esplendor, Red Bull. En 2025 dejarán de hacerlo y un año más tarde aterrizarán en Silverstone para nutrir a Alonso de la mayor potencia que se puede encontrar a día de hoy en la F1.

«Es un gran constructor, una gran compañía de motorsport, no funcionó en McLaren hace unos años, pero ahora dominan claramente el deporte. Así que su base para 2026 será fuerte, tienen la fábrica ideal para lograrlo, les conozco y conozco Sakura y estarán muy motivados con todo el proyecto. La gasolina sostenible desde 2026 y es una victoria segura, respeto la cultura japonesa, muchos enlaces con ellos a partir de 2026», valoró el asturiano acerca de este acuerdo, que también explicó la razón de ser de ese contrato plurianual.

«Sí, no voy a mentir, uno me parecía poco y estuvo en la mesa desde el primer momento, entrar en el nuevo reglamento en 2026, con Honda y con la nueva fábrica a tope, parte de esta decisión es por todo ello, y por Honda. El gran patrocinador que es Aramco, de los más grandes del mundo, muchos factores que han hecho de 2026 un proyecto muy atractivo para seguir, es un proyecto de vida. Es el contrato más largo que he firmado en mi carrera», desgranó Alonso, que ha quedado encandilado por todos los argumentos que Aston Martin le ha puesto encima de la mesa.