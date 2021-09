Leo Messi se ha quitado un peso de encima después de ganar la Copa América con Argentina y el ahora jugador del PSG hizo un repaso a la actualidad y de paso se cobró alguna factura en una entrevista concedida a ESPN. El ’10’ quiso recordar que algunos periodistas en su día le trataron como un «fracasado».

Ganar la Copa América

«Cuando ganamos, no lo podía creer. Lo soñaba tanto que ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Sinceramente lo disfruto más ahora cuando veo la imagen que en ese momento que estaba ido y paralizado».

Vacaciones felices

«Por fin unas vacaciones felices desde el primer día al último, siempre me tocaba sin conseguir el objetivo y los primeros 15 días eran amargados, sin ganas de nada».

Críticas

«Hubo una parte del periodismo que me trataba de fracasado y que no sentía la camiseta. Hay que empezar reconociendo que no somos los mejores de mundo. Ni antes éramos los peores ni ahora somos los mejores».

Scaloni

«Tiene gran mérito de todo esto. Fue el que agarró en un momento complicado a la Selección, que creyó y de a poquito se fue armando. Siempre supo lo que quería. Fue confiando en los jugadores, gente nueva, jóvenes, siempre supo lo que quería. Crecimos de a poco. Desde la Copa América de 2019 se dio un salto, empezamos a crecer como Selección, todo trabajo de él y el cuerpo técnico, darles la confianza a los chicos para hacer lo que hicieron».

Mundial de Qatar

«Creer que llegamos a nuestro tope, creer que somos los mejores, tenemos que seguir creciendo. Aprovechar el tirón. La Copa América nos tiene que dar el envión para crecer en el juego, crecer en lo futbolístico».