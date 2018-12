Puro Mayweather: llega al combate de fiesta, con tres horas de retraso y gana por K.O. en el primer asalto

El estadounidense Floyd Money Mayweather derrotó este lunes al fenómeno japonés del kickboxing Tenshin Nasukawa por KO técnico tras sólo dos minutos de la exhibición de Año Nuevo que sacó al excéntrico boxeador de su retiro deportivo.

En una desigualada pelea, Mayweather, de 41 años, tumbó tres veces en el primer asalto del combate a Nasukawa, de 20, antes de que el entrenador del luchador nipón se apresurara a detener la pelea. ‘Money’ Mayweather había dado a entender en sus redes sociales que se iba a embolsar 9 millones de dólares por la pelea, por lo que ganó 4,5 millones de dólares por minuto.

En un primer momento parecía que el boxeador estadounidense no se estaba tomando la pelea en serio, sonriendo a su rival y lanzándole débiles golpes. Pero luego demostró su fuerza, soltando una serie de jabs y ganchos a la cabeza del luchador japonés de 20 años, mandándole a la lona después de solo un minuto.

Sintiendo los problemas de su oponente, Mayweather desató sobre el nipón una oleada de golpes que dejó a Nasukawa tambaleándose tras solo dos minutos de combate y afrontando su segunda cuenta atrás. Con el japonés en serias dificultades para mantenerse en pie, su entrenador se apresuró para detener la pelea cuando todavía quedaba un minuto del primer asalto.

“Todo era una cuestión de entretenimiento. Nos divertimos”, dijo Mayweather en el ring tras la pelea. “Sigo retirado. No tengo ganas de volver a boxear pero lo hice para entretener a los aficionados en Japón”, añadió el boxeador.

Con unas reglas estrictas, la pelea, promocionada como una exhibición, no contó con jueces y solo se aceptaba como victoria un KO o un KO técnico.

El combate no contará en los registros oficiales de los combatientes, permitiéndoles a ambos mantener su preciado récord de 0 derrotas. “Esto no figurará en mi récord. Esto no figurará en el récord de Tenshin. Tenshin sigue invicto. Yo sigo invicto. Esto es solo entretenimiento para la gente”, añadió.

9 millones por 9 minutos

Aunque no fue desvelada la bolsa del evento, ‘Money’ dejó caer en Instagram que ganaría un millón de dólares por minuto. “¿Qué pasaría si os dijera que ganaré 9 millones de dólares por nueve minutos de combate en Tokio, Japón?”, escribió en su perfil oficial. “¿Haríais lo mismo de estar en mi lugar?”, preguntó.

Mayweather, una leyenda en el mundo del boxeo, tiene un récord de 50-0 con 27 KO. Ganó títulos del mundo en cinco divisiones de peso diferentes y fue considerado el mejor boxeador libra por libra en el deporte.

Prácticamente desconocido fuera del cuadrilátero de kickboxing en su propio país, Nasukawa, procedente de Chiba, cerca de Tokio, también presume de un récord invicto. Campeón del mundo junior en kárate, debutó profesionalmente en el kickboxing con 16 años y tiene un récord de 28-0, con 21 victorias por KO.

Esta es la segunda vez que Mayweather ha salido de su retiro deportivo. El año pasado noqueó al luchador de artes marciales mixtas (MMA) irlandés Conor McGregor en el décimo asalto en un combate supermediático.

También circulan rumores de que Mayweather podría enfrentarse al actual campeón de peso ligero de la UFC Khabib Nurmagomedov, que aseguró el mes pasado que cualquier combate sería “el doble de interesante” que la pelea de McGregor.