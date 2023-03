Walid Regragui dio la primera lista de convocados de Marruecos tras el Mundial de Qatar y la ausencia más novedosa y que llama la atención es la de Brahim Díaz, que espera una llamada de Luis de la Fuente y confía en poder asistir a la Eurocopa de 2024 del próximo año. La primera lista del seleccionador español se llevará a cabo el viernes de esta misma semana y se desvelará el futuro del joven futbolista.

En los últimos meses se venía diciendo que el seleccionador marroquí soñaba con convencer al futbolista del Real Madrid, cedido en el Milán, para afianzarse como una de las mayores potencias a nivel internacional. Los Leones del Atlas tenían a su favor que el futbolista aún no había debutado con España, por lo que todo era más fácil a la hora del estrenarse con la absoluta.

«Es verdad que me encontré con Brahim en Milán. Tuvimos una honesta y sincera conversación y me pidió tiempo para decidirse entre España y Marruecos. Si quiere venir con nosotros, perfecto, pero no vamos a forzar nada», dijo Regragui en conferencia de prensa en la mañana de este lunes.

No obstante, en la mañana de este lunes, el seleccionador ha dado a conocer la lista de de jugadores que se enfrentarán en los amistosos frente a Brasil y Perú y Brahim no se encontraba entre los 30 convocados. Dicha lista se caracteriza por una amplia presencia de futbolistas que llegaron a las semifinales del pasado Mundial de Qatar.

Ahora, a Brahim se le abre la puerta que llevaba muchos años esperando. Luis de la Fuente dará a conocer la lista de convocados este viernes 17 de marzo para los partidos de clasificación para la Eurocopa ante Noruega y Escocia. En el caso de ir convocado y debutar, el jugador ya no podría ir con Marruecos.