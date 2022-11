Marea Valencianista solicita el vídeo de la reunión de venta del club del Patronato de la Fundación Valencia CF a la Consellera de Justicia y a su Protectorado de Fundaciones. Miguel Zorío declaraba que «si el vídeo demuestra fraude en la venta, instaremos a la Conselleria a que cumpla la Ley y denuncie ante Fiscalía».

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, ha remitido hoy mismo otra carta a la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo (se copia más abajo), en la que le insta a hacer público el vídeo de la reunión de venta del patronato de la Fundación Valencia CF, a realizar inmediatamente una auditoría legal de todo el proceso de venta, y el posterior funcionamiento de la Fundación Valencia CF: “es increíble que las administraciones públicas valencianas no contesten a los requerimientos que les venimos haciendo por escrito, y sin embargo, sigan reuniéndose con los representantes de Peter Lim, el empresario que mintió a los patronos de la Fundación, apoyado por los del power y los del point; es increíble que sigan reuniéndose con los representantes de Meriton que ya engañaron a los socios del Raffles Club de Singapur; es increíble que sigan reuniéndose con los representantes de Lim que incumplen la ley de contratos del estado; y que sigan proponiendo un nuevo convenio urbanístico a un empresario que se hizo millonario usando mano de obra infantil, rozando un intento de prevaricación de libro. Por eso me dirijo de nuevo a la Consellera de Justicia, para que esta vez sí tenga a bien contestar a este escrito”.

Miguel Zorío recuerda que “la Generalitat Valenciana tiene la obligación de controlar la gestión de todas las fundaciones (públicas y privadas), y debe supervisar que sus acuerdos y compromisos públicos son ejecutados. En este caso, hay un vídeo de vital importancia en el caso de la oscura venta liderada por Aurelio Martínez y Amadeo Salvo. El vídeo que grabó la reunión en la que se votó aceptar la oferta de Meriton y en la que Kim Koh actúo de portavoz de Peter Lim y Meriton Holdings. Ese video se depositó en la notaría y debería estar también en la sede del servicio de fundaciones de la Conselleria de Justicia. Este video es clave para demostrar que Meriton mintió a los patronos, y los responsables de la Fundación firmaron un documento que no contenía ni los compromisos ni las garantías planteadas y exigidas por PWC y el Decano del Colegio de Abogados de Valencia. Hoy en día sabemos que el precio de venta fue inferior al del mercado, que Meriton no tenía ni el 1% del capital necesario para afrontar con garantías la operación, que el empresario que nos compró el club no cumple los mínimos niveles éticos en sus negocios, y me falta por comprobar que todas las firmas de patronos que aparecen en el acta de la reunión puedan ser sustentadas por la presencia física de los firmantes en dicha reunión. Si no fuera así, la venta sería fraudulenta, de la misma forma que si Meriton no ha cumplido con los compromisos adquiridos ante los patronos a través de Kim Koh, el contrato debería ser denunciado en los juzgados por el gobierno valenciano a través de su Protectorado de Fundaciones, como garante y fiscalizador de la gestión de la fundación”.

Honorable Consellera de Justicia, Interior y Admon. Pública

Dª. Gabriela Bravo Sanestanislao

Calle de la Democracia 77

46018 Valencia

En Valencia, a 17 de noviembre de 2022

Honorable Consellera,

Me dirijo a usted, tras no recibir contestación de su Conselleria de Justicia a mi carta remitida en junio del año pasado, como valencianista, como accionista del Valencia CF, como ex Vicepresidente de la entidad y como cabeza visible de Marea Valencianista, la primera plataforma que surgió como oposición a los incumplimientos evidentes de Peter Lim y de Meriton Holdings en un proceso de venta que hoy ya podemos calificar de fraudulento, puesto que son evidentes los incumplimientos cometidos por el comprador.

Si el motivo de mi anterior escrito era solicitarle formalmente una auditoría legal del proceso de venta de las acciones que poseía la Fundación Valencia CF a la empresa de Peter Lim, Meriton Holdings, por los constatados fraudes de ley cometidos en el mismo; ahora, y una vez pasado un año sin tener contestación, me pongo ahora en contacto con usted para solicitarle formalmente lo mismo y además que hagan público el vídeo de la sesión del patronato de la Fundación Valencia CF en la que se aprobó por mayoría venderle el club al que se ha demostrado como el peor gestor de la historia de nuestro equipo. Dicho video está en la Notaría de Ana Julia Roselló y debería estar en los archivos del servicio del registro de Fundaciones de la Generalitat. Con dicho vídeo podremos demostrar que hay fraude en la compra, veremos si estaban presentes todos los patronos que supuestamente firman el acta, y tendremos una posibilidad real de revertir la venta a Peter Lim. Además, la Generalitat Valenciana tenía representantes en ese Patronato, por lo que su responsabilidad se duplica.

El Patronato de la Fundación aprobó la venta a Meriton H. Ltd. el 17 de mayo de 2014 con una Oferta Vinculante recibida el 5 de mayo de ese año. Ese documento, de forma inexplicable se fue modificando, mostrando una mayor carga financiera para el Valencia CF, una disminución de la financiación ofrecida por el inversor y unas mínimas garantías de cumplimiento de los compromisos prometidos a los patronos (en un documento audiovisual que la Conselleria de Justicia debe proteger en sus archivos y que también está depositado en la notaría de Valencia donde se firmó la venta, y que ahora solicitamos que se haga público).

Quiero volver a recordar que los informes de PWC de 31 de julio de 2014 (encargado por Amadeo Salvo y Aurelio Martínez) y el dictamen firmado por el que era Decano del Colegio de Abogados de Valencia (encargado por la Fundación), avisaban de los incumplimientos y de la falta de garantías que presentaba Meriton Holdings, incumpliendo flagrantemente las normas de venta aprobadas por la Comisión Gestora formada por VCF y la Fundación Valencia CF, y que deben ser supervisadas y controladas por su Conselleria de Justicia:

PWC confirma que la oferta modificada unilateralmente por Meriton y Peter Lim generará al Valencia CF una “carga financiera elevada”. Además, el inversor pasaba de ofrecer un préstamo de 200 millones sin intereses ni garantías, a uno de 100 millones al 2% y con garantías del VCF. Por último, Meriton y Peter Lim incumplen su compromiso ante el patronato de comprar el Viejo Mestalla y financiar la construcción del nuevo estadio.

generará al una “carga financiera elevada”. Además, el inversor pasaba de ofrecer un préstamo de 200 millones sin intereses ni garantías, a uno de 100 millones al 2% y con garantías del VCF. Por último, Meriton y Peter Lim incumplen su compromiso ante el patronato de comprar el Viejo Mestalla y financiar la construcción del nuevo estadio. El dictamen del Decano del ICAV, Mariano Durán , (16 de junio de 2014) concluye que lo que firmó la Fundación no era un documento de venta de acciones sino una simple Carta de Manifestaciones. Meriton y Peter Lim no arriesgaban nada, no garantizaban nada, no tenían ningún tipo de sanción por incumplimientos, sobrepasaban aquello que podría decidir el Patronato de la Fundación al comprometer activos del V alencia CF SAD, no se cancelaba la deuda del VCF (y esta sigue garantizada por la SAD y no por Meriton, tal y como había comprometido), no se controlaba el posible pase de acciones de Meriton a otra sociedad de Peter Lim,… y por ello, el dictamen terminaba diciendo que el Patronato de la Fundación no debe firmar el documento de venta de las acciones.

, (16 de junio de 2014) concluye que lo que firmó la Fundación no era un documento de venta de acciones sino una simple Carta de Manifestaciones. no arriesgaban nada, no garantizaban nada, no tenían ningún tipo de sanción por incumplimientos, sobrepasaban aquello que podría decidir el Patronato de la Fundación al comprometer activos del V no se cancelaba la deuda del VCF (y esta sigue garantizada por la SAD y no por Meriton, tal y como había comprometido), no se controlaba el posible pase de acciones de Meriton a otra sociedad de Peter Lim,… y por ello, el dictamen terminaba diciendo que el Patronato de la Fundación no debe firmar el documento de venta de las acciones. Hasta el Jefe de la Sección de Contabilidad del Protectorado de Fundaciones, perteneciente a su Conselleria le recuerdo, el 9 de septiembre de 2014, formula las siguientes observaciones: la valoración de las acciones efectuada por la Fundación del Valencia CF no es correcta y debería incrementarse en 33.335.188, 79 euros. No consta en el expediente el certificado del acuerdo adoptado por el Patronato el 17 de mayo de 2014. Y añade que había una oferta mejor, que la Fundación no acredita los motivos por la que fue desestimada.

Hay que hacer constar, que Meriton Holdings Ltd. se constituye el 22 de noviembre de 2013 con 95.615 euros de Capital Social (y con ello afronta pagos de casi 100 millones de euros, cuando a Meriton no se le conocen otras actividades o ingresos. Eso sí, el Valencia CF ha movido más de 1000 millones de euros en compra y venta de jugadores). El 2 de noviembre de 2015 el CS pasó a 5.000.000 de euros. La sociedad es propiedad de Peter Lim, fue dirigida por Lay Hoon Chan y está radicada en un paraíso fiscal según Intermón Oxfam, organización que ha conseguido el compromiso de su gobierno autonómico de no firmar convenios o contratos con empresas de este estilo (hay que recordar que la ATE es un convenio entre Meriton y GVA, derivado de un proceso de venta viciado por los presuntos fraudes del proceso de venta avalado por la Conselleria de Justicia, aunque ustedes no fueran las responsables en aquel momento. Lo mismo ocurre entre la Fundación y Meriton. A todo ello debemos sumar que Peter Lim ha incumplido la ATE y el Valencia CF no podrá firmar otro convenio urbanístico con las administraciones públicas, salvo que alguien desee ser acusado de prevaricación de libro).

Por último, le recuerdo de nuevo que a pesar de haberlo pedido por el conducto reglamentario, en la Conselleria de Justicia nunca me han dado las memorias justificativas de los presupuestos de la Fundación de los últimos años, así como de su ejecución, para poder confirmar si Meriton ha cumplido con su compromiso de abonar un millón de euros anuales para el funcionamiento de la institución o de si estuvieron depositados los millones de euros comprometidos por Meriton para posibles contingencias. A mis reiteradas solicitudes, la Conselleria me ha inundado de papeles, pero ninguno de ellos eran los que solicité y que anteriormente comento.

En conclusión, , necesito que su gobierno me remita el vídeo grabado en la sesión del patronato de la Fundación referida anteriormente, que compruebe si la Fundación, Amadeo Salvo y Aurelio Martínez cumplieron el mandamiento de venta de la Comisión Gestora, si las firmas que aparecen en el acuerdo del Patronato corresponden a los patronos que pudieron asistir presencialmente (los estatutos de la Fundación no recogían el voto no presencial), si Meriton cumplió con la oferta vinculante aprobada por el Patronato, si existe responsabilidad en los patronos por ignorar los informes de PWC y sobre todo del Decano del ICAV, si la Conselleria de Justicia de su gobierno y el Protectorado de Fundaciones han realizado un seguimiento del cumplimiento del contrato definitivo, si Meriton ha realizado sus aportaciones en tiempo y forma, si existen razones para destituir a los actuales patronos e intervenir la Fundación al no defender los intereses de la misma frente a los intereses de Meriton y de Peter Lim, y por último, si ante los gravísimos incumplimientos de la Fundación y de Peter Lim su gobierno está dispuesto a denunciar los presuntos delitos ante la justicia.

Además, quisiera que me confirmara que su Gobierno está de acuerdo con que la Fundación tenga como Patronos a personas con empresas radicadas en paraísos fiscales, y no hablo solamente de Singapur o Hong Kong.

Esperando esta vez su rápida respuesta, quedo a su disposición para cualquier ampliación de información.

Atentamente:

Miguel Zorío Pellicer