El Sevilla tiene que visitar el duro Etihad Stadium para medirse al Manchester City en el partido que corresponde a la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League. Los hispalenses ya tienen su plaza para la Europa League y los de Pep Guardiola son primeros del cuadro, así que sólo está en juego el orgullo y el dinero que reparte la UEFA según el resultado del choque.

La aventura de Jorge Sampaoli al frente del Sevilla no está muy lejos de lo que se vivía con Julen Lopetegui. Los buenos resultados no han llegado, pero aunque sea pueden presumir de la victoria ante el Copenhague hace una semana, lo que permitía a los hispalenses clasificarse para la Europa League al cerrar el tercer puesto en este grupo.

La mala situación ya fuera con un entrenador u otro ha acabado cansando a una afición que ya mira al palco y que pide la dimisión de José Castro de una manera inmediata. Y en medio de esta vorágine les toca visitar el estadio de uno de los equipos favoritos a hacerse con la Champions League, por lo que la clara intención es la de dar la cara y tratar de no perder.

La gran noticia para el Sevilla es que Erling Braut Haaland no estará sobre el verde. El noruego, que tiene el conjunto de Nervión como uno de sus rivales favoritos, está lesionado y Pep Guardiola no puede contar con él, pero el Manchester City no es únicamente el ex del Borussia Dortmund, por lo que los de Jorge Sampaoli tendrán que centrarse en parar a las otras estrellas del cuadro británico.

Cómo ver el Manchester City – Sevilla

El Manchester City – Sevilla se puede ver en televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones. Si quieres ver online en directo en streaming el Manchester City – Sevilla puedes hacerlo a través de la plataforma de Movistar+. Además, en OKDIARIO encontrarás la narración online en vivo del partido correspondiente a la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League, con el minuto a minuto, resultado y goles del Manchester City – Sevilla desde una hora antes del arranque del mismo.

A qué hora juega el Manchester City – Sevilla

El Sevilla disputará ante el Manchester City el partido correspondiente a la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League a partir de las 21:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

¿En qué campo se juega el Manchester City – Sevilla?

El Etihad Stadium acoge este miércoles 2 de noviembre de 2022, a las 21:00 horas (una hora menos si estás en las Islas Canarias) el encuentro correspondiente a la jornada 6 de la fase de grupos entre el Manchester City y el Sevilla.

El árbitro del Manchester City – Sevilla

El colegiado designado para el partido del Etihad Stadium de este miércoles entre el Manchester City y el Sevilla es el israelí Orel Grinfeeld. En el VAR estará su compatriota Roi Reinshreiber.