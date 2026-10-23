La maldición del MVP de la Champions: los últimos siete acabaron con lesiones de gravedad

Kvaratskhelia confirmó el pasado miércoles el peor de los presagios: rotura del ligamento cruzado anterior. El georgiano recibe un golpe durísimo en uno de los mejores momentos de su carrera, que le valió la temporada pasada para recibir el trofeo al mejor jugador de la Champions League. Con él, ya son siete jugadores que sufren una lesión grave tras una temporada formidable en Europa, dando lugar a lo que ya se conoce en redes como ‘La maldición del MVP’.

Nos remontamos al 1 de junio de 2019. El Liverpool se impone al Tottenham en la final de la Champions League, y Virgil Van Dijk es nombrado jugador del partido. La temporada siguiente, el 18 de octubre del año 2020, el central neerlandés sufre una rotura del ligamento cruzado anterior. Lesión durísima que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de nueve meses, llegando a perderse hasta 46 partidos. Desgraciadamente, durante los próximos siete años, le seguirían seis futbolistas más.

El Bayern de Múnich gana la Champions League la siguiente temporada. El 23 de agosto de 2020, los alemanes derrotan al PSG en una edición marcada por las limitaciones de la pandemia. El MVP de este partido se lo llevará Kingsley Coman, anotador único del encuentro. Pues durante toda la temporada posterior, el francés se perdería 16 partidos, todos por lesiones diferentes pero acumuladas en un periodo de cinco meses: primero el tendón de la corva, luego la pantorrilla, el muslo… Sin duda, Coman fue el jugador de esta lista que menos tiempo estuvo de baja, aun acumulando más de tres meses sin poder jugar.

El Chelsea sorprendería en la edición posterior, consagrándose campeón de la máxima competición europea nueve años después. El motor de este equipo fue N’Golo Kanté, y eso le valió para recibir el 29 de mayo de 2021 el MVP de la final. Este premio ya amenazaba con convertirse en presagio y, desgraciadamente, así fue. Un año y 16 días después, el futbolista francés se perdería 35 partidos por una lesión grave del tendón de la corva. 7 meses fuera.

Courtois también cayó en la maldición

Las casualidades existen, y por eso nadie se alarmó cuando en la siguiente temporada, Thibaut Courtois ganó el MVP de la final de la Champions. El portero belga firmó una actuación histórica en un partido que terminó con victoria de los merengues. 1-0 ante un Liverpool que acudía a la cita invicto. El Real Madrid celebraba con su portero, y el jolgorio se convirtió en angustia cuando el 10 de julio de 2023, un año y dos meses después de aquella final, Courtois se rompía el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Cuarta víctima.

El Manchester City levantaría en la próxima edición su primera Champions League. Un golazo de Rodri en el minuto 68 sentenció a un Inter de Milán incapaz de ganarle el pulso a Pep Guardiola, que vio cómo su mejor mediocentro se llevaba el MVP de la final. Dicho y hecho. Un año y tres meses después de aquello, Rodri se rompió el ligamento cruzado anterior, ausentándose del verde durante más de siete meses. El City estuvo sin poder contar con el español 45 partidos.

Al año siguiente, un Vinicius endiablado llevó al Real Madrid a volver a triunfar en la Copa de Europa, venciendo en la final al Borussia Dortmund. El trofeo al mejor jugador de ese partido se lo llevó Dani Carvajal, que con un gol en la final puso el broche de oro al torneo de los blancos. La coincidencia comenzaba a convertirse en patrón, y el capitán del Real Madrid sufrió una lesión esperpéntica cuatro meses después: rotura del ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo. El resultado fueron 53 partidos fuera y más de ocho meses de recuperación.

Kvaratskhelia, el último en caer

Acercándonos más a la actualidad, abordamos la primera Champions del PSG. Luis Enrique logró crear con la marcha de Mbappé una maquinaria perfecta donde cada engranaje aportaba algo diferencial. Por eso a nadie le sorprendió la goleada de los parisinos al Inter de Milán, con dos goles de Doué. El francés se hizo con el MVP, y le sucedió algo parecido a Coman. A pesar de no sufrir ninguna lesión grave como los demás, acumuló varias roturas musculares que le dejaron fuera de los terrenos de juego más de 15 partidos.

Y aquí es donde regresamos con Kvaratskhelia. El georgiano ganó el MVP de la propia edición, y en el partido contra el FC Barcelona se rompió el cruzado.

Este patrón que encontramos en los futbolistas que recibieron el MVP por parte de la UEFA es más que llamativo. Las lesiones se perpetúan desde hace más de siete años, y esperemos que terminen con Khvicha Kvaratskhelia.