El desgarrador mensaje de Kvaratskhelia tras romperse el cruzado: «¿Por qué yo?»

Khvicha Kvaratskhelia rompió su silencio tras conocerse el alcance de su lesión. El futbolista georgiano, pieza clave en los esquemas de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain y el mejor jugador de la pasada temporada, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y estará fuera de los terrenos de juego una larga temporada. En el mensaje reconoció que no deja de darle vueltas en la cabeza una frase: «¿Por qué precisamente yo?».

El futbolista comienza la publicación diciendo que «mucha gente me preguntó por esta tribuna, muchos dijeron que si todos los futbolistas del mundo rezaban, el partido terminaría en empate. Esto podría ser cierto, pero antes de cada partido que juego le pido a Dios que deje el campo sano y salvo. Pero fue en vano». Esta vez le tocó a él. A los 59 minutos se tuvo que retirar lesionado tras un choque fortuito con Xavi Espart en la disputa del balón. Abandonó el campo ayudado por los médicos y, por desgracia, se han confirmado los peores presagios.

«No ha pasado mucho tiempo, pero no deja de darme vueltas en la cabeza: ¿por qué precisamente yo?», lamentó el jugador georgiano, que aseguró que había realizado una gran preparación para llegar a este partido de la mejor manera: «Nunca he escatimado esfuerzos. Probablemente, para este partido me había preparado mejor que nunca. Creía estar preparado para todo, pero para esto no».

«Siento que Dios me ha elegido a mí y, si con ello he protegido a los demás futbolistas que estaban en el campo, estoy dispuesto a pasar estos meses entre trabajo, dolor y lágrimas», añadió Kvaratskhelia, que tiene una larga recuperación por delante para intentar regresar con más fuerza que nunca: «Sé que tengo que volver más fuerte por mi gente, que siempre está a mi lado».

Por último, se dirige precisamente a su gente y les manda un mensaje: «No os fallaré. Prometo no desaprovechar ni un segundo. Gracias a todos por vuestro apoyo, nos vemos pronto». El internacional georgiano será operado y comenzará su recuperación para intentar volver antes de que finalice la temporada. Baja sensible para un PSG, que también sufrió ante el Barcelona las lesiones de Ousmane Dembélé y Marquinhos.