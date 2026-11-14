Burlando la Constitución

El grave hecho perpetrado por una exigua mayoría de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados (un solo voto de diferencia permite poner en funcionamiento un Decreto sobre vivienda y alquileres) no significa otra cosa que estos personajillos de baratija que conformaron el «bloque de investidura» están dispuestos a corromper la Constitución y el sentido común hasta el último minuto.

Después de que el pleno del Congreso (el todo) mandara al averno los dos decretos leyes sobre vivienda, estos ganapanes de tres al cuarto cometen un clarísimo fraude de ley aprobando la norma rechazada anteriormente en la Diputación Permanente (la parte). ¿En qué cabeza humana cabe esto? ¿En qué parlamento del mundo libre se permiten estos hechos delictivos y perseguibles políticamente? Al final, esta cuadrilla de prevaricadores (por precio) va a morir como han vivido durante los últimos cuatro años: rompiendo la costumbre y, de paso, cualquier aproximación a la lógica.

Un decreto que aunque esté dos meses en vigor, no le doy más vida, perjudicará a los propietarios de pisos en alquiler y, sobre todo, a los que buscan una vivienda para alquilar. Me temo que tendrán que esperar mucho tiempo y poner en la cartera más billetes. Y todo ello porque unos aficionados de la política, sin conocimiento alguno de casi nada, han decidido jugar a salvadores de los sin techo cuando lo que realmente hacen es garantizarles mucho tiempo de cielo al raso.

Derogar esa chapuza infumable es ya una de las exigencias fundamentales que hay que pedir al nuevo Gobierno que salga próximamente de las urnas. Vuelven a poner en riesgo el derecho fundamental como es la propiedad privada, consagrada ya en el Derecho Romano, millones de millones en inversión y creación de empleo y, de manera especial, impedir que miles de jóvenes puedan acceder a un techo.

Van a morir políticamente, insisto, como han vivido durante este cuatrienio negro a expensas del más oscuro sanchismo. Tengo para mí que no será suficiente echarles del poder a golpe de voto. A determinados sujetos hay que mandarles al fiscal y acto seguido al juez. Han delinquido a sabiendas.