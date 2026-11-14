El mejor Feijóo en cinco años

Dos millones y medio de españoles pudieron ver el miércoles las hechuras presidenciales del candidato Alberto Nuñez Feijóo. Ya había dejado claro en otro canal 24 horas antes que es persona con fundamentos éticos, un político con proyecto de país y una voluntad determinada para implementar de la teoría a la práctica.

Su experiencia anterior en la gestión de los asuntos públicos, tanto en el gobierno de la nación a través del INSALUD y Correos, es uno de los valores de los que han carecido los dos últimos presidentes socialistas, Rodríguez Zapatero y Sánchez, y eso se nota. Al Gobierno de España hay que llegar experimentado y cuajadito de conocimiento.

Su comparecencia ante los millones de espectadores que atesora el programa de Pablo Matos ha sido la aparición televisiva más cuajada y brillante del candidato del Partido Popular a sustituir al decadente Sánchez como primer ejecutivo de España. Serenidad, solvencia en los temas planteados (algunos nada fáciles de capear), seguridad en la palabra dada y papeles. Es la opinión de este columnista, que ya ha visto bajar mucha agua por todos los puentes.

Este es un dato esencial: Feijóo reivindica para sí la gestión, asunto mollar en el país que nos acoge, porque es la primera gran falla, corrupción al margen, de los fatídicos años sanchistas para los intereses generales. Pedro, más que un gestor, aparece retratado con el cubilete de la sevillana calle Sierpes. Sus mentiras han llegado hasta el extremo de vender gestiones que son un fiasco, verbigracia la gestión ferroviaria. Ha terminado con la Alta Velocidad Española, con Correos, con RENFE, con RTVE y con EFE, sin ir más lejos. Se rodeó de incompetentes para poder manejarlos mejor, eso sí, bien pagados y mejor bebidos.

Tengo para mí que a Feijóo, si el pueblo español lo quiere, le tendremos que seguir su trazabilidad como presidente del Gobierno sobre hechos, hechos y hechos. Gestión, gestión y gestión. Ha empeñado su palabra y una mayoría de españoles quieren poner en sus manos el Estado y los intereses generales de todos nosotros.

Estos días podemos comprobar que el candidato popular ha crecido mucho desde los tiempos en que sus compañeros de militancia decidieron ponerle al frente del PP. Ha estudiado a fondo los principales problemas de España, ha escuchado convenientemente a los que saben y se ha rodeado de un magnífico equipo de políticos y expertos en diferentes cuestiones. Sus compromisos personales y los compromisos del Partido Popular están tabulados y encuadernados.

El 29-N será la hora de la acción. Parece que acompañado en este viaje por VOX… ¿Algún problema?