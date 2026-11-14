Hablemos de Suecia y de su rey

La semana pasada hablábamos de cumpleaños reales, sobre todo de los de la Familia Real española. Estos combinan su vida personal con el estricto papel institucional. Por ejemplo, en España, apenas esta conmemoración traspasa el ámbito familiar y pocas veces, que yo recuerde, tiene una mayor repercusión pública, al menos en nuestro país. En otros, se intenta una exposición pública para equilibrar la humanidad del personaje, haciendo partícipes a los ciudadanos, con la relevancia del cargo. Y aunque se intenta mantener un perfil sobrio y discreto, en Suecia está ocurriendo todo lo contrario, hasta el punto de erigirse una gran polémica por haber liberado el Gobierno de su presupuesto la partida de 350.000 euros para financiar una gran celebración por el 50 aniversario de la heredera al trono, Victoria. El acontecimiento tendrá lugar el próximo 14 de julio del 2027. Nació en el hospital universitario Karolinska de Estocolmo el 14 de julio de 1977, bautizándola con el nombre de Victoria Ingrid Alice Desiree Bernadotte, siendo la primogénita de los reyes Carlos XVI Gustavo de Suecia y Silvia y heredera al trono, aunque no siempre lo fuera.

En aquellas fechas todavía estaba en vigor la Ley Sálica, por lo que el heredero al trono era su hermano, el príncipe Carlos Felipe. Eso es lo que deseaba su padre y creo que todavía hoy tiene un cierto resentimiento por lo que pasó, ya que, cuando se abolió dicha ley que entró en vigor en 1980, el heredero oficial seguía siendo su hijo y eso es lo que el rey quería. Pero el Parlamento lo revocó, primando la primogenitura sin importar el sexo y además con efecto retroactivo, por lo que Victoria fue proclamada la heredera al trono, con el evidentísimo enfado de su padre, el rey.

Y volviendo a los gastos de las celebraciones, la ministra de Finanzas, Elisabeth Svantesson, ha defendido la cantidad: «Solo se cumplen 50 años una vez, así que creo que es perfectamente apropiado. Además, el aniversario de la princesa heredera es un asunto de interés público». Victoria lo celebrará en la isla de Öland, lugar donde tradicionalmente la Familia Real pasa sus vacaciones en el palacio de Solliden.

La princesa heredera mantuvo, durante su etapa universitaria, una relación sentimental con el productor cinematográfico Daniel Collert pero, en 2001, conoció, en un gimnasio, a Daniel Westling, su entrenador personal, que un año después, en el 2002, se convertiría en su pareja. El 24 de febrero de 2009, la Casa Real no tuvo más remedio que anunciar el compromiso matrimonial de Victoria y Daniel después de 8 años de relación y una confrontación muy dura con su padre, quien se negó rotundamente a esa relación. Pero la decisión estaba tomada por su heredera y no tuvo más remedio que aceptarla.

¿Les suena de algo a lo que ocurrió en España con Felipe y Letizia? La ceremonia nupcial se celebraría en la catedral de San Nicolás. Los padrinos fueron la reina Beatriz de los Países Bajos, la princesa Desiree de Suecia y el rey Harald de Noruega.

El enojo del rey de Suecia

El enfado de Carlos Gustavo está más que justificado. El motivo es la subasta que ha tenido lugar este pasado 11 de noviembre en Ginebra por la prestigiosa Sotheby’s, donde los herederos de la desaparecida Birgitta de Suecia, hermana del actual rey, han subastado varias joyas de la Familia Real, entre ellas el histórico collar de zafiros y brillantes talla cabuchón que perteneció a la princesa Sibila, madre del actual soberano sueco. Fue un regalo de bodas de su tío, el zar de Bulgaria, Fernando de Sajonia Coburgo Gotha cuando ella se casó, en 1932, con el príncipe Gustavo Adolfo de Suecia, padre del hoy soberano. El collar se lo había comprado a la zarina María Fiodorovna, madre del último zar de Rusia, Nicolás II. Se trataba de una joya muy personal. El valor de esta pieza, sin contar por supuesto con el sentimental, junto con unos pendientes, ha alcanzado la cifra de 900.000 euros. En los medios suecos se especula sobre el interés de Carlos Gustavo en hacerse con el histórico collar.

No se sabe quién ha sido el anónimo comprador de todo el lote referido a la familia real sueca. ¿Estará Carlos Gustavo detrás de la adquisición de alguna de estas joyas? El tiempo lo dirá. En otro momento hablaremos sobre otras piezas importantes que fueron subastadas a pesar de haber sido regalos sentimentales. ¿Hablamos de las joyas de la amante del Rey Juan Carlos, Corinna y que subastó con un beneficio de 850.000 euros, bastante inferior a las valoraciones millonarias de estas joyas?

Chssssss…

La verdad, no llego a entender a esos hombres serios y multimillonarios con parejas de lo más horteras y pinta de chulos que no hay por dónde cogerlos. Pero, en fin, Dios los crea y ellos se juntan.

Pero qué desagradecidos son, a veces, los hijos de los famosos, incapaces de reconocer a quien hizo ganar muchos millones a su desaparecido y más famoso todavía papá.

No llego a entender cómo la venganza de uno de los miembros de la pareja, una vez divorciados, es hacerle no solo la vida imposible al otro, sino negarse a que tengan relación alguna con el padre.

El bombardeo de maledicencias sobre él en la mente de los jóvenes hace que estos le nieguen el pan y la sal e incluso renuncien a su apellido. Allá ellos.

Bueno, bueno, bueno, la polémica está servida y los programas a los que acudirán les servirán para que sus arcas no se tambaleen. Sobre todo la de una de ellas.

¡Óscar, Óscar, Óscar! Por un momento pensé que estaba oyendo algo sobre los próximos Oscar de Hollywood y me dije: «¡Si todavía faltan 4 meses!», pero cuando presté más atención, sentí un gran bochorno. No podía ser. ¿Pero estamos todos locos? Pero ¿dónde está la sensatez en nuestra España?

Según ella, «se terminó ser la señora de…» pues nada, al loro, en estos días cambiemos el eslogan por el de: «¡Bego, Bego, Bego!».

Vaya cinismo cuando es quien es por ser… ¡la señora de…!

Ya puestos, debería haber ido como número dos de la lista.

Y… el amor se acabó. Difícil y hasta resultaba increíble que se mantuviera, entre tanta presión mediática y judicial, contra viento y marea. Pero definitivamente se quebró.

Pero ¿por qué los hijos de esos padres tienen que seguir la guerra de sus ancestros? Deberían dejarlo ya. Claro que… money, money, money…

No entiendo cómo es posible que le permitieran entrar de tal guisa a la audiencia, por muy Premio Nobel de Literatura y gran cantante que fuera. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca mejor dicho.

¿Por qué nos tiene que extrañar la diferencia de edad, en este caso de 22 años, cuando ella es mayor que él, pero no nos extraña ni molesta cuando es el hombre quien le lleva muchos años, muchísimos años?

Has sido una magnífica deportista que has dado muchos títulos a España. No es admisible que las federaciones no se hagan cargo de aquellos que han tenido serias lesiones.

Esperemos que te hayas recompuesto de tu varapalo sentimental y dejes tu pasado en lo que es, pasado. Tú vales mucho para ir de víctima en la vida.