Sube & baja, por Jaime Peñafiel: semana del 7 al 13 de noviembre

SUBE: Amancio Ortega

Fundador de Inditex, de 90 años, que figura en la lista de los más ricos del mundo, según la revista Forbes, con el número 10 y en España el número 1, es decir, el más rico del país, con una fortuna superior a los 125.200 millones de euros. Bajo estas cifras tan frías y que tanto han dado que hablar a las Belarras, Monteros, Iglesias y Cía, aparecen las cifras de 163.047 empleados a nivel mundial y a 50.940 empleados en España. Amén de las donaciones que realiza a través de su fundación, concentradas en el área sanitaria, educación y apoyo social. No se admiten comentarios demagógicos, por favor.

SUBE: Tamara Falcó

Tamara Falcó, quien ha recibido el premio como icono de estilo de la revista Mujer Hoy, estando presente su madre, Isabel Preysler, que la aplaudió con entusiasmo. Lógica reacción entre madre e hija. A pesar de lo sosita que parece y ese acento de niña pija, la verdad es que está creando su propio estilo lejos de las faldas de mamá, que ha sido una madraza para todos sus hijos, independiente de su polémica vida sentimental, apasionada y apasionante.

SUBE: Jorge Valdano

Jorge Valdano, de 71 años, el polifacético deportista argentino tan ligado al Real Madrid en diferentes etapas, quien ha comentado la trágica muerte del futbolista Jesús de Miguel al chocar con el portero Owono. Ha declarado: «Le pondría mi hombro para que llorase. Se trata de la víctima de un accidente del que le quedará para mucho tiempo el sufrimiento».

SUBE: Eugenia Silva y Alfonso de Borbón

Aunque se separaron este pasado mes de febrero, después de 13 años de relación, se les ha visto comiendo muy felices en un restaurante segoviano, acompañados de sus hijos, Alfonso (12 años) y Jerónimo (9), celebrando el cumpleaños de la madre de ella. Ver a la famosa modelo y al no menos conocido empresario juntos, sin violencia alguna, disfrutando de unos momentos de intimidad familiar, resulta un remanso de paz y buena sintonía entre tanta violencia, malos modos, malas declaraciones de aquellos que se separan y sus vidas que, desde entonces, son pura trifulca.