Mª Victoria Ramis Banús: «Nuestra aspiración es que la sociedad mallorquina sienta este proyecto como propio»

Mª Victoria Ramis Banús es la directora del grado de Enfermería en el Centro Universitario Beato Luis Belda-CEU Baleares, un centro que el pasado 7 de septiembre abrió sus puertas a casi 200 estudiantes de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología, que integran la primera promoción.

Durante esta entrevista con OKBALEARES, explica las claves de una propuesta universitaria que apuesta por la excelencia académica, la formación humana y la conexión con la realidad sanitaria de las Islas.

PREGUNTA.- El CEU llega con una estructura y una trayectoria de fuera de Baleares. ¿Cómo piensan integrarse en la sociedad mallorquina?

RESPUESTA.- El CEU llega a Baleares con una trayectoria y una experiencia universitaria consolidadas que parten de la Universidad CEU San Pablo principalmente, pero con la voluntad de construir un proyecto vinculado a la realidad de nuestra comunidad, con las necesidades de nuestra comunidad. No se limita a trasladar un modelo educativo que ha funcionado en otros lugares, sino que el proyecto escucha, comprende y responde a las necesidades de la sociedad balear.

En el ámbito sanitario, esto significa formar profesionales que conozcan la realidad asistencial de nuestras islas y que desarrollen un compromiso con la salud y el bienestar de las personas que viven aquí. Creemos que la mejor forma de integrarnos es establecer vínculos con los profesionales, las instituciones y los centros sanitarios de Baleares, pero también, algo muy importante, es ofrecer la oportunidad a nuestros jóvenes de poder estudiar aquí, por ejemplo, su grado en Enfermería, y promover la retención de talentos. Nuestra aspiración es que la sociedad mallorquina sienta este proyecto como propio y que el CEU sea reconocido, no solo por la calidad de su enseñanza, sino también por su contribución a la comunidad.

P.- Ustedes basan su modelo educativo en la excelencia académica, la formación integral y la orientación práctica.

R.- Para nosotros, estos tres pilares son inseparables. La excelencia académica significa ofrecer una formación científica rigurosa, actualizada y exigente. Pero en las profesiones sanitarias el conocimiento técnico, aunque imprescindible, no es suficiente. Formamos a futuros profesionales que van a trabajar con personas, muchas de ellas en situaciones de enfermedad, vulnerabilidad o sufrimiento. Por eso, la formación humana y ética es una parte esencial de nuestro modelo educativo.

Desde nuestra identidad católica y los valores del humanismo cristiano, promovemos una atención sanitaria centrada en la dignidad de cada persona, el respeto, la empatía y la responsabilidad profesional. Y todo ello debe ir acompañado de una orientación práctica. Queremos que el estudiante aprenda a relacionar lo que estudia en el aula y en las áreas de Simulación, con las situaciones que encontrará en su futura actividad profesional. Nuestro objetivo es formar excelentes profesionales sanitarios, pero también personas con criterio, sensibilidad y vocación de cuidar.

P.- ¿Qué cambiará realmente para los jóvenes y para la sanidad de Baleares?

R.- El primer cambio es que los jóvenes de Baleares disponen de nuevas oportunidades para cursar estudios universitarios sanitarios sin tener necesariamente que abandonar las Islas. Esto es importante porque estudiar fuera supone, para muchas familias, un esfuerzo económico y personal considerable. Pero también tiene una dimensión sanitaria. Ampliar la formación universitaria en Ciencias de la Salud significa contribuir a preparar a los profesionales que nuestro sistema sanitario necesitará en los próximos años. En el caso de Enfermería, queremos que los estudiantes se formen con rigor científico, desarrollen sus competencias clínicas, su pensamiento crítico y adquieran una visión profundamente humana del cuidado. Naturalmente, una universidad no puede resolver por sí sola las necesidades del sistema sanitario. Pero sí puede convertirse en una parte importante de la solución, formando profesionales preparados, comprometidos y vinculados con el territorio.

P.- ¿Cuántos jóvenes podrán evitar marcharse de las Islas para estudiar Medicina u otras carreras sanitarias gracias a este centro?

R.- Para el curso 2026-2027 hemos contado con una oferta autorizada de 235 plazas de nuevo ingreso en cuatro titulaciones sanitarias: 55 en Medicina, 100 en Enfermería, 40 en Fisioterapia y 40 en Psicología. Esas son 235 nuevas oportunidades de formación universitaria en Baleares. Ahora bien, debemos ser rigurosos: no podemos afirmar que todos nuestros estudiantes habrían tenido que marcharse de las islas si este centro no existiera, porque eso dependerá de su procedencia, sus preferencias y las alternativas formativas de cada uno. Lo que sí podemos compartir es que el 97% de nuestros alumnos son residentes en Baleares y más del 67% son de la ciudad de Palma. Estamos ampliando de manera significativa las posibilidades de estudiar Ciencias de la Salud en Mallorca, y eso es una buena noticia para los jóvenes y sus familias.

P.- ¿Cómo garantizarán que un estudiante con talento pueda estudiar en el CEU?

R.- Somos conscientes de que el talento, la vocación y la capacidad de esfuerzo no pueden depender de la situación económica de una familia. Por eso, las becas y las ayudas al estudio forman una parte importante del modelo educativo del CEU. Contamos con programas que reconocen el mérito académico y con ayudas dirigidas a estudiantes que necesitan apoyo económico. Queremos que las familias conozcan estas posibilidades y puedan recibir orientación personalizada sobre las distintas vías de acceso y financiación. Nuestro objetivo es que las dificultades económicas no se conviertan, en la medida de nuestras posibilidades, en un obstáculo insalvable para desarrollar una vocación sanitaria.

P.- Baleares tiene dificultades para captar y retener profesionales sanitarios. ¿Cómo contribuirá el CEU a solucionar este problema?

R.- Uno de los grandes retos de Baleares es disponer de suficientes profesionales sanitarios y conseguir que quieran desarrollar aquí su trayectoria profesional. Desde el Centro Universitario Beato Luis Belda, creemos que podemos contribuir a este objetivo formando profesionales en las propias islas. Cuando un estudiante se forma aquí, conoce nuestro sistema sanitario, establece relaciones con los profesionales y las instituciones y empieza a construir vínculos con su entorno laboral. Esto puede favorecer que, al terminar sus estudios, valore Baleares como un lugar en el que desarrollar su carrera, especialmente si hemos dado la opción de que nuestros alumnos sean de Baleares, facilitándoles la formación en nuestras islas, como es este caso. Ahora bien, retener profesionales requiere también buenas condiciones laborales, estabilidad y oportunidades de desarrollo.

P.- ¿Qué hospitales y centros sanitarios permitirán a los alumnos realizar sus prácticas? ¿Qué acuerdos concretos existen?

R.- El Centro Universitario Beato Luis Belda cuenta con un acuerdo estratégico con Juaneda Hospitales, que permitirá ofrecer oportunidades de formación práctica en entornos sanitarios reales. Asimismo, también cuentan con un acuerdo con IBSalut para poder desarrollar las prácticas que los alumnos deban realizar en el entorno de atención primaria. Nuestro objetivo es que los estudiantes puedan conocer diferentes ámbitos asistenciales y desarrollar progresivamente sus competencias, integrando los conocimientos científicos, las habilidades clínicas y la dimensión humana de la atención sanitaria. Además, la formación práctica comienza en el propio centro universitario, en laboratorios y espacios de simulación avanzada que permiten al estudiante adquirir habilidades antes de trasladarlas al entorno clínico. Queremos que nuestros futuros profesionales lleguen a los centros sanitarios con una buena preparación técnica, pero también con la sensibilidad y la responsabilidad que exige el cuidado de las personas.

R.- ¿Qué relación quieren mantener con la UIB? ¿Consideran que hay espacio para que la universidad pública y la privada crezcan conjuntamente?

R.- Por supuesto que hay espacio para ambas. Creo firmemente que la universidad pública y la privada pueden y deben contribuir al desarrollo académico, científico y social de Baleares. La UIB cuenta con una trayectoria y una aportación muy importantes a nuestra comunidad, que reconocemos y valoramos profundamente. Nuestra llegada no pretende sustituir ni restar protagonismo a ninguna institución, sino ampliar las oportunidades de formación universitaria y enriquecer el panorama académico de las islas. Especialmente en el ámbito de las Ciencias de la Salud, donde existen importantes necesidades de formación, investigación y desarrollo profesional, considero que la colaboración entre instituciones siempre será más enriquecedora que la confrontación. Compartimos un objetivo fundamental: formar buenos profesionales y contribuir al bienestar de la sociedad balear. Desde esa perspectiva, creemos que el respeto institucional, el diálogo y las posibles oportunidades de colaboración deben marcar nuestra relación.

P.- ¿Qué papel tendrá la investigación y qué avances científicos esperan impulsar desde Baleares?

R.- La investigación es una parte esencial de la universidad. No podemos aspirar a ofrecer una formación universitaria de excelencia si no mantenemos una relación estrecha con la generación de conocimiento científico. Nuestra intención es que el Centro Universitario Beato Luis Belda no sea únicamente un centro de formación, sino que también contribuya progresivamente al desarrollo científico y sanitario de Baleares. En el ámbito de la Enfermería, considero especialmente importante impulsar una cultura de investigación orientada a mejorar la calidad y la seguridad de los cuidados, la atención a las personas y los resultados en la salud. La investigación debe estar conectada con las necesidades reales de los pacientes y de los profesionales. No se trata solamente de publicar trabajos científicos, sino de generar conocimiento que pueda trasladarse a la práctica asistencial. El CEU cuenta con una trayectoria investigadora consolidada y nuestro reto es aprovechar esa experiencia para construir, de manera progresiva, una actividad científica vinculada a la realidad sanitaria de las islas.

P.- ¿Dónde quieren situar al Centro Universitario Beato Luis Belda dentro de cinco años?

R.- Dentro de cinco años me gustaría que el CEU, que el Centro Universitario Beato Luis Belda, fuera reconocido como un centro universitario de referencia en la formación de profesionales sanitarios en Baleares. Pero, sobre todo, y teniendo en cuenta que ya habremos formado a las dos primeras promociones de Enfermería, Fisioterapia y Psicología, me gustaría que se nos reconociera por la calidad humana y profesional de nuestros estudiantes y de nuestros futuros egresados. Que cuando un estudiante del CEU llegue a un hospital, a un centro de salud o a cualquier otro entorno asistencial, los profesionales que trabajen con él reconozcan su preparación, su responsabilidad y su manera de tratar a las personas. También aspiramos a consolidar nuestra relación con el entorno sanitario y social de Baleares, crecer en actividad académica y científica y convertirnos en una institución que aporte valor real a nuestra comunidad. Para mí, el verdadero éxito de este proyecto no se medirá únicamente por el número de estudiantes o de titulaciones, sino por la contribución que seamos capaces de hacer a la sociedad. Si dentro de cinco años hemos conseguido formar profesionales competentes, comprometidos y profundamente humanos, habremos avanzado en la dirección correcta.