La desfachatez de los separatistas de Més en Palma: dan dos meses al alcalde y a Sánchez para desbloquear 831 VPO de Son Busquets tras gobernar con el PSOE 8 años

La desfachatez de los separatistas de Més en Palma: da dos meses al alcalde del PP y a Sánchez para desbloquear las 831 VPO de Son Busquets tras gobernar con el PSOE ocho años en las dos pasadas legislaturas.

Y ello pese a que la pasada eran los responsables del área de Urbanismo, estando ya su socio de gobierno en la Moncloa, y la edil Neus Truyol no movió iniciativa alguna para impulsar la mayor promoción de vivienda social de la capital balear.

Ahora, en la recta final de la legislatura, los separatistas meten en el mismo saco a Pedro Sánchez y al gobierno municipal del PP liderado por el alcalde Jaime Martínez, al que el Gobierno central ningunea y boicotea al tener paralizado el desarrollo urbanístico de este antiguo cuartel estatal.

A ambos les exigen incorporar las alegaciones y reivindicaciones presentadas por las entidades y los grupos políticos de Palma y ​​a presentar, en el plazo de dos meses, un proyecto urbanístico completo, ya hasta «consensuado y con un calendario de ejecución claro, que garantice la construcción de vivienda pública y de alquiler asequible, con precios adaptados a la capacidad económica de las familias trabajadoras residentes».

El proyecto, según exponen los ediles de esta formación, que cuando ha gobernado en Palma y Baleares, lo ha hecho en coalición con los socialistas, debe garantizar la «integración de las alturas edificatorias con el entorno, la conservación de los edificios y elementos patrimoniales del antiguo cuartel, la dotación suficiente de equipamientos y servicios públicos, la creación de zonas verdes y una ordenación basada en una supermanzana que priorice la movilidad sostenible y la calidad de vida de los futuros residentes y de los barrios vecindarios».

Pero en plena campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre, que se celebrarán tres días después del pleno ordinario palmesano del jueves 26, los separatistas quieren desmarcarse de sus socios, a los que critican a buenas horas. Así afirman que «el PSOE ha perdido la oportunidad de demostrar que la vivienda es una prioridad política real porque gobierna desde hace años, y ha tenido tiempo más que suficiente para hacer avanzar a este proyecto» que continúa sin disponer de un marco de desarrollo urbanístico acordado y de un calendario de ejecución vinculante.

Además, subrayan, «las demandas de Palma no han sido escuchadas», y por ello recuerdan, que «no debe gobernarse un proyecto de esta magnitud desde un despacho de Madrid, ignorando la ciudad que debe acogerla y las personas que vivirán en ella».

Pero a renglón seguido también acusan al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, de «esconderse tras la responsabilidad de Madrid y no ejercer el liderazgo político que corresponde al Ayuntamiento, ni presionar con la contundencia necesaria al Gobierno, ni de poner sobre la mesa una propuesta municipal con capacidad real de desbloquear el proyecto».

El detalle no menor a este respecto es que es competencia y responsabilidad del Gobierno de Sánchez, más que nada por tener la titularidad de los terrenos Casa 47, la antigua Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Gobierno de España.