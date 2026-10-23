Desbandada entre la militancia de los separatistas de Més en Mallorca: no se presenta nadie como candidato al Senado en una lista junto al PSOE, después de que incluso se prolongase el plazo, que finalizó este jueves, pero se amplió a la mañana de hoy viernes.

Finalmente, el partido que aún dirige el coordinador general Lluís Apesteguia, ha obligado a dos altos cargos a inscribirse y poder compartir así lista con los socialistas. Son, en concreto, la consellera en el Consell de Mallorca Rosa Cursach y la regidora de Marratxí Aina Amengual, quienes concurrirán al Senado por los mallorquinistas en el marco del acuerdo alcanzado con los socialistas para ir de la mano.

Més per Mallorca, PSOE, Sumar e Izquierda Unida acordaron presentarse conjuntamente a las elecciones generales de 2026 en el Senado bajo la denominación de Acuerdo de Progreso por Mallorca, una candidatura unitaria que nacía, según los separatistas, «con la voluntad de defender los intereses de la isla y reforzar las políticas de progreso desde la cámara de representación».

Una opción que parece que ha chirriado y no ha sentado nada de bien en las filas internas de la formación que esta tarde, en una asamblea abierta a la militancia, que se celebrará en Lloseta, ratificará a sus dos representantes en la lista a la Cámara alta.

Por parte del PSOE balear, será la portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, la número uno y candidata al Senado por Mallorca.

En la asamblea de este viernes, la militancia separatista de Més per Mallorca también tendrá que votar quién quiere que sea su candidata al Congreso de los Diputados por Baleares, escaño que tratarán de obtener con la coalición Ara Més-Front Ampli.

La única candidata es la coordinadora de la federación Ara Més y presidenta de Esquerra Republicana de Baleares, Carme Gomila. En el caso de que reciba el aval de la militancia, su nombre deberá ser ratificado en el comité federal de Ara Més, que se celebrará la mañana del sábado.

Gomila, en el caso de ser designada candidata y de revalidar el escaño que obtuvo el soberanismo balear en los comicios de 2023, relevaría al hasta ahora diputado Vicenç Vidal, quien esta semana decidió no concurrir al proceso orgánico.

Vidal comunicó a la dirección de Més per Mallorca su decisión, horas antes de una reunión de la Ejecutiva, con el objetivo de evitar un enfrentamiento en el seno de la organización a pesar de contar con un amplio apoyo entre la militancia de los ecosoberanistas, pero no con el apoyo de Més per Menorca y Ara Eivissa para repetir al frente de la candidatura.

Apesteguia, preguntado al respecto este viernes, ha agradecido a Vidal el trabajo que ha desempeñado a lo largo de esta legislatura y de toda su trayectoria política.

«No puedo hacer otra cosa, y lo haré en la asamblea si tengo ocasión, que agradecerle su trabajo en nombre de Més per Mallorca. Asumir responsabilidades políticas supone un compromiso, una dedicación, una pericia y priorizar los intereses colectivos por encima de la familia, los amigos o la profesión. Ha hecho un grandísimo trabajo y además ha conseguido, con muchas dificultades, que el país avanzara en un sentido positivo», ha dicho.