Duele con sólo escucharlo: así fue el momento exacto en el que Courtois se rompió la rodilla

La distribuidora Prime Video ha anunciado que próximamente sus usuarios podrán disfrutar o mejor dicho sufrir con un documental acerca de la lesión de Thibaut Courtois. El portero del Real Madrid se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en un desafortunado movimiento durante un entrenamiento del equipo de Carlo Ancelotti antes del primer partido de Liga contra el Athletic Club.

En el tráiler de este largometraje ha salido a la luz el momento exacto en el que su rodilla hizo crac, una rotura que le ha apartado de los terrenos de juegos casi toda la temporada hasta el tramo final, en el que ya lleva tres partidos disputados con cero goles encajados. Su vuelta ha sido inmejorable y en este documental, que todavía no tiene fecha, se podrán descubrir los días más duros de su recuperación.

Además, se recogen testimonios de compañeros suyos en el Real Madrid como Lucas Vázquez, Luka Modric, Toni Kroos, David Alaba o Vinicius Junior. Todos ellos presenciaron ese terrible incidente que se produjo el pasado 10 de agosto en la ciudad deportiva de Valdebebas y contaron cómo se dieron cuenta de que la lesión del belga iba a ser realmente grave.

«El momento en el que se le escucha gritar sabemos que algo malo pasa», decía en el tráiler Lucas Vázquez y acto seguido pasan a reproducirse sus alaridos justo después de romperse la rodilla. «Creo que nunca había escuchado gritos de este tipo en un entrenamiento», confesaba Alaba. En la cinta se puede ver también a un Courtois claramente emocionado.

Courtois y la final de Champions

«Es difícil porque sabes que puedes estar mucho tiempo jod…», añadía el guardameta. «Estaba con fé y fuerza de volver más fuerte que nunca», comentó. De momento, ha sido así y sólo queda saber si será Courtois quien tome la delantera en la portería blanca en la final de la Champions League, que se disputará el próximo 1 de julio en Wembley.

Ancelotti, en consenso con su cuerpo técnico y, en especial, con Luis Llopis, entrenador de porteros del Real Madrid, ha trazado el plan de la portería del conjunto blanco hasta la final. La idea del italiano y su equipo era alinear a Lunin ante el Villarreal el pasado domingo, mientras que Courtois será el que juegue frente al Betis en el estadio Santiago Bernabéu en la última jornada de Liga. ¿Y en la gran final? Pues en la gran final el elegido, si está al cien por cien, será el belga.

Courtois, si no pasa nada, será el portero del Real Madrid en Londres en el partido que enfrentará a los blancos con el Borussia Dortmund. El belga es el mejor guardameta del mundo y ante el Deportivo Alavés volvió a mostrar su mejor versión. Si en los dos partidos anteriores, Cádiz y Granada había regresado, ante los vitorianos volvió a hacer intervenciones celestiales.

Tras el encuentro, Ancelotti, como no, fue preguntado por la portería y el italiano fue claro: «La situación es clara. Tengo que dar minutos a Lunin y en los dos partidos que nos quedan uno lo jugará Lunin y el otro Courtois». En ese momento, no dijo lo más importante, que no era otra que quien iba a formar ante el Villarreal y frente al Betis, pero el italiano ya lo tiene decidido.