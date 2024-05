Courtois elige sus dos mejores momentos con el Real Madrid

El guardameta Thibaut Courtois acudió a la Universidad Europea para pasar unas horas con los alumnos de la Escuela Universitaria Real Madrid en el marco de la Semana Blanca que celebra la institución y que contó como primeros protagonistas con el belga y Chus Mateo, entrenador de la sección de baloncesto, en un acto moderado por Emilio Butragueño. Durante el mismo, el portero eligió sus dos momentos más importantes en el club, tras un inicio repleto de dudas por sus actuaciones.

«Hay dos. Uno es el partido contra el Galatasaray. Hice unas tres paradas y cogí confianza. Desde entonces, todo ha ido hacia arriba», comentó el belga. El segundo puede ser su mejor partido con el Real Madrid o, al menos, en el que fue más decisivo. «Ganar la final de la Champions contra el Liverpool. Poder ganar esa final con tantas paradas y ser elegido el hombre del partido es futbolísticamente uno de los mejores momentos de mi vida», reconoció emocionado el portero del equipo blanco.

Además, Courtois explicó cómo ha sido el proceso que le ha tocado vivir este año, con la grave lesión que sufrió en pretemporada y que le ha tenido apartado de los terrenos de juego unos nueve meses. «Luchar contra la adversidad no es fácil, debes tener confianza y creer en ti. Es importante ser un profesional a la hora de trabajar. Muchos van a recordarte por tu trayectoria futbolística, pero otros muchos te van a recordar por cómo eres en tu día a día», analizó el belga que también ha tenido oportunidad de recordar cómo fue el momento de la lesión y lo que sintió y pensó.

Courtois recuerda su recuperación

«Hay que ser positivo, sobre todo. En agosto lloré porque lo peor que te puede pasar en el fútbol es el cruzado. Cuando llegué a casa dije que iba a trabajar fuerte y volver fuerte. Era mi idea desde el principio: ser positivo, luchar y nunca bajar los brazos, buscar tus límites. Muchos pensaban que mi temporada había acabado, pero yo sabía que no», afirmó Courtois que, a pesar de su grave lesión, ha llegado a tiempo para disputar los últimos partidos del curso y demostrar que su recuperación ha sido completa.

El ex del Chelsea también quiso poner en valor el prestigio del Real Madrid a nivel internacional. «Hasta que no estás dentro no notas el impacto que tiene el Real Madrid en el fútbol mundial. Cada año se lucha para ganar la Champions, el club es el mejor del mundo y realmente cuando estás dentro ves todo. Cuando te mueves por el mundo te das cuenta de la repercusión», reconoció Courtois.

El belga será titular en la final de Wembley ante el Borussia Dortmund, ya que Ancelotti se está tomando los últimos partidos de Liga como una oportunidad para poner a punto al portero tras tanto tiempo de inactividad. La duda entre Courtois o Lunin, tras la gran actuación del ucraniano este año, estaba en el aire hasta comprobar a qué nivel había vuelto el belga que ante el Alavés realizó varias intervenciones de mérito y está apurando los días para llegar a la gran cita al 100%.