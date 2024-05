Ancelotti traza el plan de la portería hasta Wembley

Carlo Ancelotti, en consenso con su cuerpo técnico y, en especial, con Luis Llopis entrenador de porteros del Real Madrid, ha trazado el plan de la portería del conjunto blanco hasta la final de la Champions que se celebrará en Wembley el próximo 1 de junio ante el Borussia Dortmund. La idea del italiano y su equipo es alinear a Lunin ante el Villarreal el próximo domingo, mientras que Courtois será el que juegue frente al Betis en el estadio Santiago Bernabéu en la última jornada de Liga. ¿Y en la gran final? Pues en la gran final el elegido, si está al cien por cien, será el belga.

Courtois, si no pasa nada, será el portero del Real Madrid el próximo 1 de junio en Wembley en la final de la Champions que enfrentará a los blancos con el Borussia Dortmund. El belga es el mejor guardameta del mundo y ante el Alavés volvió a mostrar su mejor versión. Si en los dos partidos anteriores, Cádiz y Granada había regresado, ante los vitorianos volvió a hacer intervenciones celestiales.

Tras el encuentro, Ancelotti, como no, fue preguntado por la portería y el italiano fue claro: «La situación es clara. Tengo que dar minutos a Lunin y en los dos partidos que nos quedan uno lo jugará Lunin y el otro Courtois». En ese momento, no dijo lo más importante, que no era otra que quién iba a formar ante el Villarreal y frente al Betis, pero el italiano ya lo tiene decidido.

Lunin será el portero del Real Madrid el próximo domingo en el estadio de La Cerámica. Para ese encuentro, el italiano dará minutos a los futbolistas que descansaron frente al Alavés, salvo por Militao, que volverá a formar de inicio porque necesita seguir adquiriendo ritmo competitivo, y con la duda de Camavinga, que apunta a descansar frente a los amarillos. Este duelo, como todos los de Liga desde que se ganó el torneo hace ya varias jornadas (ante el Cádiz en el Bernabéu y con la derrota del Barcelona en Girona), es intrascendente, sin nada decisivo en la clasificación.

Ante el Betis, el elegido será Courtois, que formará parte del equipo que jugará contra el Borussia Dortmund la final de la Champions. Y, si no es idéntico, será muy parecido. La idea de Ancelotti, como hizo antes de la Décima contra el Espanyol y frente al Betis, al igual que en esta ocasión, antes de ganar la Decimocuarta, apostará por el equipo más titular posible. Este encuentro ante el conjunto sevillano será el último de toda la temporada en el Santiago Bernabéu.

Por lo tanto, la decisión está tomada. Si la rodilla de Courtois responde como hasta ahora, el belga, que llegaría a Londres tras haber jugado cuatro partidos completos esta temporada, será el guardameta del Real Madrid en un partido donde los blancos buscarán la Decimoquinta frente al Borussia Dortmud.

Y es que, Ancelotti, sin decir nada, dijo mucho en la previa del duelo contra el Alavés. «Lunin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho, tengo que tenerlo en cuenta. Como tengo que tener en cuenta que está volviendo el mejor portero del mundo, como es Courtois», aseguró ante los periodistas. Y el belga ha regresado a lo grande.

Militao, situación diferente

Más dudas despierta Eder Militao. Si bien es cierto que partido tras partido el brasileño está cada vez más cerca de su mejor versión, también es verdad que no tiene nada que ver la posición de portero con la de jugador de campo. Por ello, los partidos contra el Villarreal y el Betis serán muy importantes para el central. Si bien no hay nada en juego en estos dos partidos, sí que el Real Madrid tiene un reto relevante: si gana estos dos partidos llegará a los 99 puntos, un dato espectacular que supondrá la segunda mejor puntuación del club blanco y la tercera de toda la historia de la Liga.

La idea de Ancelotti es que Militao dispute ambos duelos para seguir adquiriendo ritmo competitivo y, después, se tomará la decisión definitiva. Rüdiger será titular con total seguridad en Wembley, mientras que su socio será Nacho Fernández o el brasileño. Ancelotti deberá decidir.

No obstante, podemos decir abiertamente que el mejor Militao ya está de vuelta. El central brasileño cuajó contra el Deportivo Alavés en el Bernabéu su mejor partido tras su vuelta a los terrenos de juego. Fue el jugador de campo con más duelos aéreos (4) y más recuperaciones (12). Además, realizó cinco intercepciones y cuajó un 92,9% de pases con éxito.