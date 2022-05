Liverpool – Real Madrid en directo | Final de la Champions League hoy online en vivo

El día ha llegado. Hoy, sábado 28 de mayo, se celebra en París la final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid. Aquí te contamos la última hora del partido de Champions League, a qué hora va el autobús del Real Madrid al Stade de France, goles, tarjetas, polémicas y todo lo que debes saber del partido del Real Madrid hoy.

Gareth Bale pondrá punto y final a su etapa en el Real Madrid con la final de París, aunque su papel dista mucho del protagonismo que tuvo en la final de la Champions 2018. Su contrato termina el 30 de junio y no renovará, por lo que el del Liverpool será su último encuentro con la elástica del Real Madrid.

El once del Real Madrid para esta final está prácticamente definido. Ancelotti duda si apostar por un 4-4-2 con Valverde en la medular o incorporar a Rodrygo en la punta de ataque.

Florentino Perez y Aleksander Ceferin se vieron las caras durante la cena previa a la final de la Champions. En la misma, el presidente del Real Madrid le regaló a su homólogo de la UEFA una reproducción del nuevo Santiago Bernabéu.

