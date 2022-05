Eden Hazard es un jugador diferencial perseguido por las lesiones. Así se puede definir su andadura en el Real Madrid. El belga no ha tenido la oportunidad de demostrar todo su potencial vestido de blanco desde que fichó por la entidad madridista en el verano de 2019. Ahora, recuperado de la operación a la que se sometió en marzo para quitarse la placa que tenía en el peroné, el fútbol le ha dado la oportunidad de jugar su primera final de Champions. No será titular, pero Ancelotti sabe que en sus botas hay un jugador que puede inclinar la balanza para el lado madridista en cualquier momento.

Hazard está en un gran momento físico desde que se decidió que tenía que pasar por el quirófano. Eden ha trabajado en Valdebebas y los que le ven de cerca día tras día están impresionados con el rendimiento que está ofreciendo. Su siguiente reto es llevarlo al campo de fútbol. Su objetivo tiene que ser el poder marcar la diferencia en el Real Madrid a partir de la próxima temporada, ya que en esta tiene una falta de ritmo competitivo importante, pero los jugadores de su calidad pueden flotar la lámpara en cualquier momento. Si Ancelotti le da la oportunidad y la aprovecha, en París empezaría a cambiar su historia como jugador madridista.

Una historia que va a continuar con total seguridad en los próximos años. Aunque en algún momento su futuro pudo estar en entredicho, Hazard seguirá siendo futbolista blanco. El Real Madrid no se plantea venderle y Ancelotti confía en que vuelva a recuperar su mejor nivel. Ese que enseñó en el Chelsea, que le convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo y que no ha podido mostrar ahora.

La felicidad de Eden

Hazard es un jugador feliz desde que el pasado 25 de marzo pasase por el quirófano para retirarse la placa de osteosíntesis que tenía en su peroné derecho. La intervención fue un éxito y consiguió el propósito, que no era otro que volver a sentirse bien. Algo que no experimentaba desde aquel 16 de noviembre de 2019, cuando su compatriota Thomas Meunier le dio una patada que desencadenó en un sinfín de problemas médicos que no le han permitido disfrutar del fútbol y mostrar al madridismo toda la calidad que atesora en sus botas.