Bale, último baile en París

El último baile de Gareth Bale con el Real Madrid se producirá en París. Será el último partido oficial que se juegue con él como integrante de la plantilla, ante un Liverpool al que sometió en la última final de la Champions disputada por los blancos. Protagonista entonces, en esta ocasión su papel apunta a estar relegado a un plano tan secundario que está incluso en duda que se siente en el banquillo. Ancelotti deberá hacer tres descartes antes del partido y uno de ellos podría ser el galés, en lo que sería un final en la sombra a una etapa que, con sus más y sus menos, ha sido de lo más productiva.

Bale acaba contrato el 30 de junio y no continuará vistiendo la elástica madridista. El galés llegó con el cartel de estrella en el verano de 2013 para formar una delantera histórica, en la que compartía ataque con Benzema y Cristiano. La famosa BBC conquistó en su primera temporada la Champions y tres más en los siguientes años. En dos de ellas, la presencia del británico fue fundamental. Todo lo contrario de lo que será ahora.

Sus últimos meses en el club no han sido nada sencillos. Ni para él mismo, ni para entrenador e incluso para sus compañeros. Regresó en verano tras una cesión en el Tottenham en la que, en manos de Mourinho, volvió a explotar. 16 goles hizo con los de Londres en todas las competiciones el pasado curso, lo que llevó a que Ancelotti, en su regreso al banquillo del Bernabéu, confiara en poder recuperarle.

Pero el italiano estaba equivocado. Bale comenzó de inicio la temporada y lo hizo marcando, hasta que una nueva lesión con su selección le condenó en septiembre. Eso y el anteponer de forma clara los intereses de Gales a los del club. No volvió a ponerse la camiseta del conjunto blanco hasta cinco meses y medio después, siendo titular ante el Villarreal y de cara al Clásico del Bernabéu, donde no estaba Benzema, apuntaba a partir de inicio. Sin embargo, alegó una lesión en la espalda para no jugar y tres días después jugó, hizo un doblete y metió a su país en la final de la repesca para el Mundial.

Desde entonces, sus apariciones con el Real Madrid han sido dos: ante Getafe y Chelsea a primeros de abril. Tras un mes y medio sin ser requerido por Ancelotti, todo apunta a que no se despedirá de la entidad sobre el césped. De hecho, podría ser uno de los tres descartes que realice el técnico antes del inicio del partido, pudiendo ver desde la grada la que será su quinta y última final de la Champions con el conjunto madridista.

Héroe en Kiev

La historia de Bale dista mucho de lo que sucedió hace cuatro años en Kiev. Ahora, la grada le reprende su actitud en cada balón que toca, sin embargo, aquella noche del 26 de mayo de 2018 salió a hombros de un Estadio Olímpico en el que acababa de dar al Real Madrid su decimotercera Copa de Europa. El galés había sido el absoluto protagonista de la final ante el Liverpool, pese a que entró desde el banquillo.

Entonces dejó patente su enorme calidad, potencia y su gran disparo. Batió a Karius con una chilena que pasó a la historia y, después, con un chut desde lejos en el que contó con la ayuda del guardameta. Esa Champions le encumbró como héroe, en lo que fue su partido más memorable como madridista. Y eso que, en los años anteriores, había tenido actuaciones más que destacadas, puesto que marcó los goles de la victoria en las finales de Copa y de la máxima competición en 2014, ante Barcelona y Atlético, respectivamente. En esta ocasión, Bale saldrá por la puerta de atrás.