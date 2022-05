Gareth Bale no seguirá en el Real Madrid pero quiere continuar jugando a un alto nivel pensando en el Mundial de Qatar. En ese sentido, los agentes del futbolista lo han ofrecido al Atlético pero el club rojiblanco ha rechazado la propuesta. Desde las oficinas del Wanda Metropolitano no contemplan la posibilidad de que el galés se incorpore a sus filas la próxima temporada.

Según esta información, los representantes del jugador se reunieron con Andrea Berta, director deportivo del Atlético de Madrid, para ofrecerle al galés. La respuesta de Berta fue «no». Desde el club colchonero aseguran que agradecen el ofrecimiento pero que Bale no entra en sus planes. Por el momento, el Atlético no está interesado en hacerse con los servicios del galés.

No es ningún secreto que al jugador le gustaría continuar en España y la opción del Atlético supondría no tener que hacer mudanza, podría seguir viviendo en el mismo sitio y jugando al golf en los mismos lugares, además de militar en un equipo de primer nivel que opta a pelear todos los títulos. Eso es justo lo que Bale quiere ya que su idea es llegar en la mejor forma posible al Mundial de Qatar.

No obstante, Gales todavía no tiene el billete para la cita de Qatar. Están a la espera de ver qué pasa en el Escocia-Ucrania para conocer su rival en la final de la repesca. En caso de no clasificarse, Bale sopesa retirarse. «Si Gales no se clasifica para el Mundial es muy probable que Bale se retire. Es una cosa que el propio agente ha dicho ya. Pero parece ser que Gareth Bale querría quedarse a vivir en Madrid. Me cuentan, y me confirman, que cuando el jugador estuvo cedido en el Tottenham el futbolista estaba en Londres y la familia en Madrid», informó el periodista Pedro Morata a Juanma Castaño en El Partidazo de Cope.

La retirada de Bale es algo de lo que su agente Jonathan Barnett ya se pronunció hace unos días: «Gareth se va del Real Madrid, pero hay que esperar a lo que haga Gales. Todo depende de si su selección se clasifica para el Mundial, entonces tomaremos una decisión, que puede variar si Gales va o no al Mundial». Durante todos estos años en el Real Madrid, Bale ha dejado claro que Gales es lo primero y por eso esperará a que termine la repesca para tomar una decisión sobre su futuro.