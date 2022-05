La selección de Gales ha vuelto a convocar a Gareth Bale para los próximos partidos que se disputarán en el mes de junio. La selección galesa se enfrentará a Polonia, Países Bajos y Bélgica en el grupo 4 de la UEFA Nations League, y también se verá las caras contra el vencedor de Escocia o Ucrania para lograr una plaza en el próximo Mundial de Qatar.

Bale lleva sin disputar un minuto con el conjunto blanco desde el 9 de abril, cuando los merengues vencieron por dos goles a cero al Getafe. Tras este encuentro, el extremo galés estuvo en el banquillo ante el Chelsea en el partido de vuelta de Champions, ante el Sevilla en la épica remontada orquestada por el equipo de Ancelotti en el Sánchez Pizjuán, y también en el Etihad Stadium.

El galés no estuvo presente en la celebración de la Liga después del partido contra el Espanyol al tener molestias en las espalda que le hacían «imposible moverse». Tampoco fue a ver la legendaria noche en el Bernabéu de su equipo ante el Manchester City.

La temporada de Bale

Gareth Bale ha disputado esta temporada cinco partidos en Liga, en cuatro de ellos salió en el once titular, y anotó únicamente un gol. Mientras que en Champions jugó dos partidos, pero no vio puerta en ninguno de ellos. En cuanto se pone la camiseta de su selección, la cosa cambia. En los partidos clasificatorios para el Mundial 2022, no se ha perdido ninguno y ha anotado cinco tantos, además de dar tres asistencias. Bale es una pieza fundamental para la selección galesa y así lo hace constar el seleccionador, que siempre le convoca para estos compromisos, aunque con su club lleve sin jugar cerca de dos meses.