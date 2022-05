Rüdiger explica los motivos de su salida del Chelsea

Antonio Rüdiger disputó su última final con el Chelsea en la FA Cup y minutos después de caer contra el Liverpool explicó los motivos de su marcha del conjunto inglés. En los próximos días se anunciará el fichaje como agente libre del central por el Real Madrid.

Las sanciones

«Hubo una oportunidad, pero las sanciones no son el problema. No quiero profundizar demasiado en las cosas».

Dos partes

«Al final no se trata sólo de una parte, son las dos partes: el Chelsea se ha portado muy bien conmigo, yo me he portado muy bien con el Chelsea».

Londres

«Estoy muy, muy agradecido tanto yo como mi familia. Me hice hombre aquí. Mis hijos nacieron aquí. Londres y, especialmente, el Chelsea siempre serán especiales para mí».

Altibajos

«Han sido cinco años normales con altibajos, pero con muchas cosas positivas. Por eso estoy aún más frustrado porque quería tener un final diferente».