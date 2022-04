Gareth Bale utilizó las redes sociales para mandar un mensaje al madridismo. El galés no pudo estar presente en el estadio Santiago Bernabéu para celebrar la Liga número 35 junto a sus compañeros por una lesión en la espalda que le ha obligado a estar en su casa guardando reposo.

CAMPEONES 🏆💪🏼

So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE

— Gareth Bale (@GarethBale11) April 30, 2022