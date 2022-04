Gareth Bale no estuvo presente en la celebración del Real Madrid por los problemas que sufre en la espalda. Fue el único jugador de la plantilla blanca que se perdió la celebración sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu. Su ausencia llamó la atención y dio pie a la especulación teniendo en cuenta sus precedentes, pero fue el propio Carlo Ancelotti el que explicó lo sucedido en rueda de prensa.

«Bale no ha podido venir a celebrarlo por el dolor», aseguró ante los medios de comunicación. La realidad es que el galés no pudo entrar en la convocatoria para el duelo contra el Espanyol y, tal y como ha podido saber OKDIARIO, los dolores que sufre son notables. «Está tieso», aseguran desde la caseta madridista.

Bale no ha podido estar en la celebración del título en uno de los días más felices para el madridismo. Además, el internacional con Gales ha sido el único futbolista no convocado de la primera plantilla que no ha acudido al estadio. Los sancionados y lesionados como Hazard, Jovic, Nacho y Militao sí que estuvieron presentes en el coliseo blanco.