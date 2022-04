Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Espanyol que dio el título de Liga a los blancos. El entrenador italiano quiso agradecer a todos los jugadores y cuerpo técnico el éxito conseguido en el Santiago Bernabéu.

Un éxito de todos

«Es un éxito de todos. Los jugadores lo han hecho muy bien, han tenido mucho compromiso, han sido muy constantes y no hemos fallado».

Momento clave

«Los momentos clave fueron los dos parones. El equipo cogió mucha confianza tras ganar al Celta en un partido muy difícil y estamos muy contentos».

Orgulloso

«Estoy muy orgulloso de haber ganado las ligas en cinco grandes países y estoy muy orgulloso. Ganar un título en el Bernabéu es muy especial».

Manteo

«Les he pedido a mis jugadores que me manteasen más. Se lo he pedido a Marcelo».

La celebración

«La celebración es algo bueno en el aspecto mental. Somos profesionales y esta noche lo celebraremos todos juntos. Mañana entrenamos y estaremos listos. No creo que pase en la celebración que alguno se corte un pie, pero vamos a celebrarlo».

Regreso al Madrid

«Le agradezco al presidente que me trajera de vuelta aquí porque no me lo esperaba. He vuelto a vivir. Aquí seguimos adelante. Tengo muchas ganas de celebración».