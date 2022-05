¿Cómo comprar entradas para ver la final de la Champions League en el Santiago Bernabéu?

El Real Madrid ya se prepara para la final de la Champions League que se disputará el próximo sábado 28 de mayo frente al Liverpool en el Stade de France, en París.

¿Cómo comprar entradas para ver la final de la Champions en el Santiago Bernabéu?

El cuadro blanco tendrá a 20.000 aficionados en Saint-Denis, pero es que la final también se jugará en el Santiago Bernabéu, ya que la entidad de Chamartín ha informado de que instalará pantallas gigantes y que abrirá sus puertas a los hinchas para que animen a los suyos desde allí.

El próximo 28 de mayo se disputará en París el partido más importante del año junto con la final del Mundial que se jugará a finales de año en Qatar. En este encuentro que viviremos a final de mayo los dos mejores equipos del año, Real Madrid y Liverpool, pelearán por coronarse campeones de la Champions League y alzar al cielo de la capital gala una nueva Orejona que sumarán con gusto a su palmarés y a sus museos.

El Santiago Bernabéu continúa en obras, que marchan a ritmos agigantados para tener ese nuevo recinto del futuro a disposición de todos los madridistas. Y sin haber acabado la remodelación el club blanco ha querido repetir lo que ya ha hecho en varias ocasiones: colocar pantallas gigantes en el estadio y abrir el estadio a la hinchada merengue para que puedan acercarse a animar todos juntos y poner su granito de arena desde el Paseo de la Castellana.

Habrá 19.000 afortunados que podrán viajar a París para ver en directo desde el Stade de France esa final de la Champions League en la que el Real Madrid tratará de ganar al Liverpool para ganar la Decimocuarta. La entidad de Concha Espina ya realizó ese sorteo de reparto de entradas y los afortunados ya han sido informados, por lo que los que no han tenido suerte buscan formas para rodearse de los suyos, de madridistas, para alentar al equipo aunque sea desde la distancia y ahí les ha surgido la posibilidad de acercarse al Santiago Bernabéu.

El Real Madrid ha confirmado que colocará un sistema de pantallas gigantes en el Santiago Bernabéu y los abonados que quieran asistir podrán retirar de forma gratuita sus entradas para poder acceder al recinto. Esto quiere decir que cualquier persona que disponga de un abono del club podrán solicitar un ticket para poder disfrutar de la final de la Champions League que su equipo jugará contra el Liverpool.

Además, en el mismo comunicado el Real Madrid anunciaba que las localidades que queden libres se pondrán a disposición de los poseedores del carné madridista y del público en general hasta agotar existencias. Sin duda, una oportunidad perfecta para todos aquellos que no puedan ir a París a ver la final de la Champions League, que disfrutarían así en el Santiago Bernabéu casi como si estuvieran viendo el partido en directo.

Por último, el Real Madrid todavía no ha podido facilitar más detalles. Todo se hará a través de la web y de las taquillas de venta en el Santiago Bernabéu, pero no se ha anunciado qué día comenzará el proceso o cuánto costará sacar una entrada a alguien que no sea abonado. Sin confirmación oficial, en las pasadas ocasiones en las que el club hizo algo parecido se cobró unos 10 euros por ticket.