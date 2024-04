El mal trago de la mujer que protagonizó el ‘caso Horner’: «Está asustada y rompe a llorar»

El caso Horner sigue envuelto en varias incógnitas. Siguen sin conocerse muchos detalles del terremoto que sacudió al equipo Red Bull y que estuvo a punto de llevarse por delante al jefe del equipo, pero uno de ellos acaba de salir a la luz. Se trata del estado de la mujer que denunció a Christian Horner por comportamiento inapropiado y que desató un escándalo que fue a menos con el paso del tiempo.

Una amiga ha asegurado que a la mujer que denunció a Horner «le cuesta entender» que Red Bull desestimara su denuncia y mantuviera al británico al frente de la escudería más poderosa de la Fórmula 1, o al menos la más ganadora en los últimos tiempos.

«Es imposible que la gente entienda lo que es para ella. Ella no puede hablar y no quiere hablar, pero puedo decirles lo que le está haciendo. Cada vez que le pregunto algo, ella rompe a llorar y dice que no tiene a nadie con quien hablar porque no se le permite hablar. Está muy molesta, muy enojada, muy asustada, muy intimidada, muy sola. Y creo que es imposible que la gente entienda sin estar en su lugar lo que es para ella», revela dicha amiga.

Estas declaraciones, realizadas a la BBC bajo condición de anonimato, revelan el estado real de la mujer que el pasado mes de diciembre presentó acusaciones de comportamiento coercitivo, abusivo y acoso sexual por parte de Horner.

El caso estalló públicamente el pasado 5 de febrero, cuando Red Bull anunciaba la apertura de una investigación centrada en el comportamiento de Horner. «Después de conocer las recientes acusaciones, la compañía inició una investigación independiente. Esta investigación, que ya está en marcha, está a cargo de un abogado especializado externo. La Compañía toma estos asuntos extremadamente en serio y la investigación se completará lo antes posible. Sería inapropiado hacer más comentarios en este momento», anunciaba en aquel momento la empresa austriaca.

Tres semanas más tarde, Red Bull daba por zanjado el asunto con el siguiente mensaje: «La investigación independiente sobre las alegaciones presentadas contra el Sr. Horner ha concluido, y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desestimada. La persona denunciante tiene derecho de apelación. Red Bull confía en que la investigación ha sido justa, rigurosa e imparcial. El informe de la investigación es confidencial y contiene información privada de las partes y de terceros que colaboraron en la investigación, por lo que no haremos más comentarios por respeto a todos los implicados».

Horner ha estado al mando de la escudería Red Bull desde la creación del equipo en el año 2005, por lo que ha pilotado tanto la época ganadora de Sebastian Vettel como la actual de Max Verstappen, que vuelve a postularse como gran candidato al título mundial este año. Durante estos casi 20 años siempre se ha caracterizado por un perfil discreto, por lo que el caso resultó especialmente sorprendente.