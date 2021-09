Sergio Reguilón se une a la convocatoria de la selección española. El lateral del Tottenham ha sido llamado por Luis Enrique para el duelo de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 contra Kosovo después de confirmarse la lesión muscular de José Luis Gayá.

José Luis Gayá fue sustituido en el minuto 74 del duelo del domingo ante Georgia después de sufrir una pequeña dolencia muscular en el sóleo y Luis Enrique confirmó en la rueda de prensa posterior al choque que la lesión «no tiene buena pinta». «Esperaremos a mañana y ojalá todo se quede en un susto. Al saltar he notado una sensación extraña en el sóleo, donde nunca había tenido nada. No puedo decir nada si estoy roto o no. Ojalá se quede en un susto y pueda seguir aquí. Mañana me harán una resonancia temprano y veremos», afirmó el jugador del Valencia.

🚨 OFICIAL | Sergio Reguilón (@sergio_regui) se incorpora a la @SeFutbol. ➡️ @jose_gaya abandona por precaución la concentración tras las molestias que sintió ayer en el sóleo durante el partido ante Georgia en Badajoz. ℹ️ https://t.co/MeKvjnGJJM #VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/wZg0YLwcGW — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 6, 2021

De esta forma, Sergio Reguilón se incorpora a la expedición de la selección española de cara al partido vital del próximo miércoles contra Kosovo, en la que el combinado nacional tiene que ganar sí o sí para seguir con opciones de ser primera de grupo en el grupo B de clasificación para el Mundial.

Comunicado de la Federación

El jugador del Tottenham Hotspur Sergio Reguilón se incorpora hoy a la concentración de la selección española. El lateral izquierdo internacional se ejercitará esta mañana a las órdenes de Luis Enrique en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y viajará mañana con la expedición a Prístina.

La llegada de Reguilón tiene que ver con las molestias de José Gayá que le impidieron acabar el partido de ayer. El futbolista valenciano ha sido sometido esta mañana a una resonancia magnética en el Hospital Sanitas La Moraleja para evaluar el alcance de las dolencias en el sóleo. Independientemente del resultado de las mismas, el lateral regresará como medida de precaución a Valencia y abandonará Las Rozas en las próximas horas.