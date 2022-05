Una carrera en el ciclismo que dio paso a varios millones de seguidores en Instagram. Lucía Javorcekova era considerada por muchos la ciclista más bella del mundo, pero decidió centrarse en otras facetas. Concretamente, se hizo una cuenta en Onlyfans y empezó a publicar tórridos posados y desnudos en las redes sociales. Pero en las últimas semanas ha tomado una decisión impactante. Ha cerrado su cuenta con millones de followers y ha abierto otra.

«Nuevo capítulo. Es hora de plantar semillas de enseñanzas para mí y para ti. Porque soy mucho más que mi cuerpo y una cara bonita o un número de seguidores. No me importa ser vulnerable y mostrar mis fallos. Quiero invitar a mi nuevo perfil solo a personas con buen corazón y puras intenciones», dice en una de sus publicaciones en su nuevo perfil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucia Lachkovic Javorčeková (@beautyofanakedsoul)

«Creo que estoy lista para compartir mi historia. Tal vez necesitaba perder ese gran número, porque no me sirve de todos modos… Realmente no sentí que lo mereciera. Como todo en mi vida. Siempre tuve esa sensación de que no soy suficiente. Pasé por mucho, como toda persona en este mundo. No quiero que te sientas mal por mí. Nunca quise arrepentirme, ya que no me arrepiento de nada. Pero siento que necesito compartir todo contigo. Como hice con todos mis amigos. Es una sensación jodidamente buena la de compartir. Es curativo. Siempre tuve en algún lugar muy adentro el temor de que no me miraras de la misma manera. Por eso era tan estéril, no quería mostrar mis inseguridades. Pero se acabó. No me mirarías de la misma manera. Y eso está bien», añade Lucía.

«Siempre tuve una relación muy dura con mi cuerpo. Cuando tenía 12 años (la edad de mi hija) tenía curvas, mi cuerpo cambió de una niña flaca a una mujer joven y nunca olvidaré el comentario que recibí de un miembro de nuestra familia bromeando que estaba engordando. Por si fuera poco mi padre me lo mencionaba todos los días. Me miraba al espejo llorando todos los días odiando mi cuerpo cada vez más. Empecé a vomitar todo lo que comía durante 3 años seguidos. Nadie lo notó. Tengo suerte de haber superado este período sin consecuencias, con alguna ayuda, simplemente me cansé y tomé mi vida en mis propias manos. Comencé mi carrera como modelo a los 18 años cuando me casé principalmente para ganar confianza y demostrar yo mismo algo. Me golpeó duro muchas veces. Estaba odiando mi cuerpo aún más cuando vi fotos editadas de mí por fotógrafos profesionales», cuenta la ex ciclista.

«Fue como si alguien te dijera, tienes esto y tienes aquello y necesitaba quitarlo porque no sigue nuestros estándares de belleza. Incluso solicité algunos trabajos de modelo y me dijeron que tengo grandes cuádriceps para ellos, o un gran trasero, lo que sea, directo a la cara. Mi ex esposo no lo hizo más fácil, generalmente estaba de acuerdo con ellos y me dijo que un día nunca serás una chica flaca, solo sigue adelante y él siempre miraba a todas esas modelos flacas con tanta admiración. Así que odiaba constantemente mi cuerpo, incluso trabajando duro», finaliza.