Locura en la Premier: el Tottenham se gasta más de 200 millones en dos jugadores en 24 horas

La Premier League ha tirado la casa por la ventana en este mercado de fichajes. Manchester City, Arsenal, Tottenham… entre los tres ya se han gastado más de 400 millones de euros. De esos casi 500 millones de euros, 200 se los han gastado los Spurs en las últimas 24 horas en dos fichajes. Después de cerrar la incorporación de Mateus Fernandes, desde Inglaterra aseguran que tendrían un acuerdo con el Newcastle por Sandro Tonali.

Desde el club londinense se han movido rápido para renovar el centro del campo. El Tottenham ha visto las orejas al lobo esta temporada después de salvarse en la última jornada. Si no llegan a superar al Everton en la última jornada de la Premier, ahora mismo serían equipo de la Championship. Por eso, los nuevos dirigentes han decidido cambiar la política salarial establecida por Daniel Levy todos estos años.

El ex presidente ejecutivo se marchó en septiembre de 2025 y en la primera campaña sin él, el Tottenham casi pierde la categoría. Después de lograr el objetivo de la salvación, los dirigentes han decidido abrir el talonario para extender cheques millonarios a diestro y siniestro. Si este miércoles se filtraba que tenían un acuerdo de 100 millones de euros por Mateus Fernandes, ahora, dicen que habrían llegado a un acuerdo récord para fichar a Sandro Tonali.

Según The Athletic, el Tottenham pagará 108 millones de euros fijos por el centrocampista del Newcastle, más 8,75 millones extras en variables condicionados a varias clasificaciones para la Champions League. Tonali se ha convertido en una pieza fundamental para Eddie Howe esta temporada, pero para poder cumplir con el fair play financiero, las urracas deben liberar la masa salarial. Eso lo han aprovechado los londinenses para fichar al internacional italiano.

Ya van más de 200 millones de euros desembolsados en dos fichajes en menos de 24 horas para renovar por completo el centro del campo e intentar pelear por objetivos mayores el próximo curso. Los fans del Tottenham han sufrido mucho en la última campaña y los propietarios han roto la banca para volver a ilusionar a la afición.