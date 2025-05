Lluvia de palos a Tebas por no publicar los horarios de Segunda y caos en los equipos por los viajes

Caos total en Segunda División provocado por Javier Tebas. A menos de una semana de la celebración de la jornada 41, la penúltima la categoría de plata del fútbol español, los 22 equipos que componen el campeonato no saben qué día ni a qué hora del próximo fin de semana disputaran su partido correspondiente a dicha fecha, que en principio se jugará de forma unificada.

La Liga sigue manifestando una indecisión que ya le llevó el pasado viernes a cambiar hasta dos veces el horario del Sevilla-Real Madrid en Primera para finalmente acabar dejándolo en la franja que estaba, que es junto al resto de los nueve partidos de la jornada 37. En Segunda la vergüenza es todavía mayor y es por eso que Tebas y su competición están siendo sometidos a todo tipo de críticas tanto de clubes o entrenadores como de aficionados hartos en las redes sociales.

El principal motivo del enfado no es otro que el no poder abaratar costes de viajes, cuando normalmente es algo que los equipos se encargan de aligerar con el mayor tiempo posible de previsión, y también el hecho de no poder preparar ni planificar la semana previa de entrenamientos al no saber con cuantos días de antelación lo deberán realizar.

Tebas, un obseso de la división de horarios, está apurando al término de la jornada 40 para dirimir qué equipos llegan con algún objetivo en juego en una Segunda que está que arde. Por esa razón, la Liga aún no quiere publicar el horario de la fecha unificada, que si se dan una serie de resultados podría no serlo y separarse de la franja elegida algunos de los 11 partidos.

Calero da con la tecla y apunta a Tebas

Con todo esto, la crítica contra Tebas es total, comenzando por una voz autorizada como es el entrenador del equipo líder de Segunda, que está a un paso de Primera. Julián Calero, técnico del Levante, expresó el descontento de su club tras la victoria del pasado viernes contra el Albacete (1-0), ya que no puede planificar el viaje para un encuentro en Burgos que podría ser el más feliz de la temporada al contar con la opción de subir, si no lo hacen antes en esta jornada 40 en función de los resultados.

«A la Liga le digo que sean empáticos. Tendrán sus razones, pero deberían ponerse en su lugar. No podemos planificar el viaje, no sabemos cuándo jugamos, no podemos planificar la semana de entrenamiento como querría. Nada es sencillo, pero creo que en este caso… Este club a día de hoy no se puede permitir un chárter. Ya veremos si tenemos un tren… que entiendan nuestra posición es importante», relató.

Calero pidió empatía a la Liga y puso en su boca un discurso que entona toda Segunda, y es que la cantidad de recursos para planificar un desplazamiento en el corto plazo, con el alto coste que ello supone, no es suficiente y ni mucho menos la misma que la de un equipo de Primera. Así, el enfado se traslada a las aficiones, que también están en tensión por la incertidumbre de la patronal.

Las aficiones estallan contra la Liga

«Gracias a la Liga por sus esfuerzos por cargarse el fútbol en España con el desastre de no publicar los p…. horarios de las últimas jornadas de Segunda. Ahora el viaje nos vale el doble. Tercermundista», decía un aficionado anónimo en las redes sociales. «En seis días se disputa la jornada 41 de Segunda División y todavía no están puestos los horarios. Despropósito total», clamaba algún otro.