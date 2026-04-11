La Liga de Tebas marea a los aficionados y deja tres partidos «pendientes de asignar» en la jornada 34

Nueva novedad en la Liga de Tebas. Ahora, el anuncio de las fechas y los horarios de los partidos se hace a medias. En concreto, la Liga ha oficializado los horarios de la jornada 34… con huecos en blanco. Tres encuentros quedan «pendientes de asignar». Son los tres duelos de los equipos que todavía juegan Champions. Y la Liga, en vez de esperar cuatro días a la finalización de esas eliminatorias, publica unos horarios cojos.

Así, la jornada 34 tiene siete horarios oficializados y tres «pendientes de asignar». Quedan huecos en blanco el sábado a las 16:15 horas, ese sábado también a las 21:00 y el domingo a las 21:00. Es la 34ª jornada de Liga, que irá del 1 al 4 de mayo.

Es lógico que la Liga no quiera colocar horarios completos, toda vez que no se sabe que pasará con los clubes españoles en Champions. Esta 34ª jornada de Liga se disputa antes de la vuelta de semifinales de la competición europea, donde habrá sí o sí un equipo español (Atlético de Madrid o Barcelona) y puede que otro (el Real Madrid, si remonta al Bayern).

El asunto aquí -y de ahí la novedad- es que se publican horarios con tres huecos en blanco y, como la mayoría de aficionados le han recordado a la Liga en las redes sociales, para eso es mejor esperar unos días y publicarlos de forma oficial e íntegros. Cabe recordar que los encuentros de la jornada anterior, que es la previa a la ida de semifinales de Champions, sí están ya oficializados y no se pusieron huecos en blanco.

En esa 24ª jornada, el Real Madrid jugará ante el Espanyol en Cornellá, el Atlético de Madrid contra el Valencia en Mestalla y el Barcelona ante Osasuna en Pamplona. Esos tres partidos quedan a expensas de lo que ocurra este próximo martes y miércoles en Champions. Es decir, era esperar sólo cuatro días y sacar todos los horarios oficiales.

Además, y en el esperpento en el que la Liga ha convertido los horarios de sus partidos, el organismo que preside Tebas explica a los aficionados que estén atentos a los canales oficiales de la Liga porque todos los encuentros pueden sufrir cambios. Un avance de algo que ya ha ocurrido, porque esta misma temporada la Liga cambió varios horarios de partidos a tan sólo una semana de su disputa.