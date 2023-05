La leyenda del «exceso de sexo» de Melissa Satta: «Nos divertimos, no lo cuantifico»

Matteo Berrettini, tenista número 14 del mundo, viene siendo uno de los grandes protagonistas de la prensa del corazón en Italia durante los últimos meses tras confirmarse su romance con la modelo Melissa Satta, también presentadora de televisión que se dio a conocer después de mantener una larga relación con Kevin-Prince Boateng, con el que tuvo un hijo.

La modelo y presentadora Melissa Satta, diez años mayor que el deportista, ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair en la que que habla de su relación con el tenista, dejando claro que está harta de que le acusen de torpedear su carrera o de ser la causante de sus lesiones. «Insinuaron que la lesión abdominal de Berrettini se debió al exceso de sexo», le preguntó Silvia Bombino. «Lástima que sea una lesión en el mismo sitio que la de 2021, cuando no le conocía. Pero en cualquier caso: ¿realmente tengo que responder ante esta gente? Una vez con mi exmarido, (Kevin Prince Boateng) que sufría de pubalgia, me atacaron diciendo que teníamos demasiado sexo y que esa era la causa de sus problemas físicos», dice.

Desvela intimidades

Melissa Satta cuenta intimidades de su relación con el tenista: «Nos gusta divertirnos juntos, como recientemente, en cenas y karaoke. Pero también pasar las tardes en casa, cuando él entrena y yo trabajo. Soy alemana: la cena es a las 7 de la noche y mi hijo se acuesta a las 9. A las 10 estoy bajo las sábanas viendo una película. Conmigo, si quieres salir de noche a mitad de semana, no sirve».

«Dicho así parece que el sexo no exista…», apuntó la entrevistadora. Y Melissa es clara: «Estuve con mi exmarido durante 10 años y el sexo nunca disminuyó. Depende de cómo establezcas la relación, si trabajas en ella o la dejas ir. No lo cuantifico, pero les aseguro que somos como todos los que están juntos. Por último, cuenta que Berrettini «es romántico, y no sólo cuando me regala rosas y habla de la diferencia de edad entre ellos: «Tengo una gran cantidad de experiencia, pero él también tiene una gran cantidad de responsabilidad. Hay hombres de 50 años, te lo garantizo, que no saben lo que es un compromiso. Ser tenista de ese nivel es una vida de sacrificios, yo no lo sabía y hasta leí el libro ‘Open’ de André Agassi para entenderlo».