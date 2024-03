Lewandowski se expone a perderse el Clásico por forzar la tarjeta: esto dice el Código Disciplinario

Robert Lewandowski forzó este sábado, en el duelo del Barcelona ante Las Palmas, la tarjeta amarilla para así asegurar su presencia en el Clásico ante el Real Madrid del próximo 21 de abril. Al ver esta cartulina, que era la quinta en esta Liga, sabe que no podrá estar en el duelo ante el Cádiz de la próxima jornada. Y eso a la vez conlleva que sí podrá jugar (salvo otro contratiempo como una lesión) en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, y tal y como recoge el Código Disciplinario de la RFEF, Lewandowski se expone a no estar tampoco en ese partido ante el Real Madrid. Forzar una tarjeta amarilla (provocarla voluntariamente) tiene un castigo mayor. En concreto, un partido adicional de sanción. Si se aplica este Código, y especialmente el Comité entiende que el delantero del Barcelona buscó voluntariamente la amarilla, Lewandowski tendría que ser sancionado con dos encuentros.

En el primero, el próximo ante el Cádiz dentro de dos semanas (el próximo fin de semana no hay Liga al estar la final de Copa), no estará Lewandowski por acumulación de tarjetas. Vio la quinta amarilla y eso conlleva un encuentro de sanción. Y es el siguiente, que es ante el Real Madrid en el Bernabéu, el que también puede perdérselo por forzar la tarjeta amarilla.

Esa cartulina se produjo en el minuto 81 del Barcelona-Las Palmas, ya con 1-0 en el marcador. Xavi decidió cambiar a Lewandowski y el polaco se hizo el ‘loco’: se quedó en el centro del campo, haciendo ver que no se había dado cuenta que tenía que ser sustituido. Una vez que ya le mostraron que él era quien se tenía que marchar, siguió sin ir a la banda.

Fue la típica jugada que tantas veces se ve en el fútbol para perder tiempo, pero en este caso Lewandowski lo hizo con un interés mayor: ver la tarjeta amarilla. En cuanto el árbitro Busquets Ferrer le enseñó la cartulina, él ya se dirigió a la banda para que entrara en su lugar Victor Roque.

Lo que dice el Código Disciplinario

El Código Disciplinario de la Federación es claro. Aquel jugador que fuerza una cartulina debe ser castigado con otro partido más de sanción. Así lo refleja el artículo 119.3: «El/la futbolista que en el transcurso del partido provoque la quinta amonestación a que hace méritos el presente artículo, podrá ser sancionado/a, además de con la sanción prevista en el párrafo primero de este artículo, con un partido adicional de suspensión y multa accesoria en cuantía de 600 €».

Que el delantero del Barça quiso ver la cartulina es algo que todo el mundo se percató en Montjuic, se sabía que eso podía pasar, el jugador estaba apercibido. Pero para llevar a cabo una sanción mayor y aplicar este Código Disciplinario el Comité de Competición tendrá que demostrar que el delantero polaco quiso ver la tarjeta.

Y eso es lo difícil. No hay como tal pruebas, tampoco declaraciones de los protagonistas reconociéndolo. El Barcelona y el jugador podrán alegar que no se dio cuenta del cambio, que fue un despiste y que no quiso ver la amarilla.

Según recoge el mismo Código Disciplinario en su artículo 119.4 «para la determinación de la intención del/de la futbolista se tendrán en

cuenta circunstancias tales como la naturaleza de la regla del juego

infringida, la actitud del/de la futbolista durante el encuentro, etc. A tal

efecto, el/la árbitro/a del encuentro estará habilitado para hacer constar tal circunstancia en el acta arbitral».

En el acta figura que Lewandowski quiso perder tiempo y que por eso vio la tarjeta. «En el minuto 81 el jugador Robert Lewandowski fue amonestado por el siguiente motivo: Por retrasar la salida del terreno de juego en una sustitución con ánimo de perder tiempo», escribió el colegiado Busquets Ferrer.

Este Código Disciplinario, documento que figura en la web de la RFEF y cuya edición es de julio de 2022, fue aprobado por la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEF (en sus reuniones celebradas en fechas 7 de junio de 2021 y 25 de abril de 2022) y, posteriormente, por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes en su sesión de 7 de julio de 2022.