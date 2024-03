Trámite superado del Barcelona contra Las Palmas, que jugó con un jugador menos durante más de una hora. Álvaro Valles vio la roja en el 24′ tras una entrada criminal sobre Raphinha, que no le impidió recuperarse y hacer el único gol del encuentro. Una delicatesen de Joao Félix en forma de asistencia a los dos minutos de entrar dio al conjunto azulgrana los tres puntos y hacer que su equipo duerma a cinco puntos del Real Madrid.

Xavi Hernández no se pensó ni un segundo dar descanso a Lewandowski. Al técnico le dio igual que el polaco se jugara nada más y nada menos que 120 minutos cuatro días antes con su país. Y fue el delantero de 35 años el que comenzó el encuentro pareciéndose a Morata. Ya saben… en fuera de juego constante. En el minuto 2, el ‘9’ culé tuvo la primera gran ocasión de vaselina sobre Valles, pero el balón salió ligeramente por encima del travesaño. Pero estaba en fuera de juego. Un minuto más tarde hizo gol, pero también estaba en fuera de juego.

Con tanto fuera de juego no me había dado tiempo a poner en estas líneas que Xavi Hernández había tomado la decisión de dar descanso a Araujo para dar entrada a Iñigo Martínez, junto a Cubarsí. Tampoco fue titular Joao Félix, pero eso ya es una novedad salvo que juegue contra su todavía Atlético de Madrid, que ahí sí que es titular. Si nos ponemos a hablar de noticias, también habría que comentar la tromba de agua que cayó sobre Montjuic. Una lluvia a la que ya se habían olvidado el pueblo catalán por la gran sequía que vienen sufriendo en los últimos meses.

Durante esta espectacular tormenta, el Barcelona continuó apoderándose del encuentro con su particular juego de pases al puro estilo ‘tiki taka’. Y así llegó la tercera ocasión de Lewandowski, pero la primera legal. El delantero polaco se presentó en el costado izquierdo dentro del área y golpeó seco y fuerte, pero ahí estuvo Valles para parar el disparo.

Y de fueras de juego iba la cosa. Raphinha hizo el primero de la noche. De hecho lo celebró y todo, pero Busquets Ferrer, no el mítico capitán del Barça, sino el colegiado del encuentro, fue llamado por el VAR para anular el tanto. Lewandowski, que también participó en la jugada, estaba en fuera de juego por tercera vez en 20 minutos.

Expulsión de Valles

Por si no estuvieran pasando pocas cosas en el encuentro, Las Palmas sufrió la expulsión de Álvaro Valles en el minuto 23 de encuentro tras una entrada criminal sobre Raphinha. El extremo brasileño se presentaba sólo ante la portería, pero el portero español salió a despejar el balón. Esa era su intención, pero se llevó por delante al ex del Leeds y el árbitro no dudo en sacarle la tarjeta roja. Expulsión clara y merecida. Y todavía quedaba más de media hora…

Y con un jugador menos, era de esperar que el Barcelona iba a echarse hacia adelante, mientras que Las Palmas se iba a replegar. Y así fue. Fruto de esta superioridad, Lewandowski tuvo su enésima ocasión de la primera mitad. Cancelo centró y el polaco remató con el hombro al larguero. El equipo insular se salvaba de nuevo y el conjunto azulgrana ya empezaba a perdonar mucho.

Pasaban los minutos y el guión no cambiaba. Un Barcelona muy incisivo y Las Palmas muy replegada, pero sin sufrir en demasía. Al borde del descanso la tuvo Raphinha desde el punto de penalti tras un gran pase de Cancelo, pero el balón se fue fuera. La única ocasión que tuvo el cuadro visitante fue de Saúl Coco de falta directa al más puro estilo Cristiano Ronaldo. El central golpeó fortísimo y el balón tocó el lateral de la red. Pareció gol, pero no lo fue por milímetros.

Raphinha adelanta al Barcelona

Tras el descanso, Las Palmas comenzó a jugar con el resultado. ¿Cómo no iba a hacerlo? Jugar con un jugador menos desde el minuto 25 hizo que los jugadores tardasen lo suyo en sacar de banda y en las faltas tardaban más de la cuenta en levantarse. Lo que viene siendo el fútbol. Y eso despertó los pitos de la afición de Montjuic, que no aguantaba las pérdidas de tiempo.

Pero poco le sirvió a Las Palmas estas ligeras pérdidas de tiempo. Entró Joao Félix en el 55′ y en el 58′ ya dejó su sello en el partido con una sublime asistencia a Raphinha para hacer el merecido 1-0. El portugués recibió en el costado izquierdo, llevó a cabo una conducción hacia el centro y cuando parecía que no había apenas peligro se sacó de la chistera un gran pase a Raphinha para que este sólo tuviera que poner la cabeza y adelantar al Barcelona.

Quedaba media hora de partido, pero Las Palmas estaba ya muy cansado de todo el esfuerzo realizado con un jugador menos. El Barcelona, por su parte, con el gol vio una oportunidad de adormilar el encuentro y jugar con el resultado. El dominio era claro, pero el marcador era corto. Por ello, la incertidumbre estaba ahí y no podían relajarse si querían sumar los tres puntos y dormir a cinco puntos del Real Madrid.

Moleiro silenció Montjuic con un jugadón en el 86′ cuyo balón acabó rozando el travesaño. El Barcelona se salvaba por los pelos y el enfado de Ter Stegen era morrocotudo. Pero más allá de esa solitaria jugada, el conjunto azulgrana salvó los muebles y sumó tres puntos valiosísimos en su lucha con el Real Madrid por la Liga.