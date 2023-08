Lamine Yamal bate un récord histórico con el Barcelona en la Liga

Lamine Yamal ya es historia de la Liga. Xavi Hernández ha decidido darle la titularidad en el partido ante el Cádiz en la segunda jornada de la Liga después de la sanción de Raphinha de dos partidos. Salir de la partida le hizo pulverizar todos los récords en este siglo XXI convirtiéndose en el futbolista más joven en disputar un partido como titular en el campeonato nacional.

Y es que Lamine Yamal, con 16 años y 38 días, supera el anterior récord de Fabrice Olinga en septiembre de 2012 que, con 16 años y 112 días se convertía con el Málaga en el jugador más joven en ser titular en la Liga en todo el siglo XXI. Pero este no es el único récord que superará el extremo español. Cabe destacar que en los partidos anteriores, el futbolista había salido como suplente, pero este domingo se estrenó como titular en el once de Xavi Hernández.

Además, Lamine Yamal se convirtió en el debutante (como titular) más joven en la historia del Barcelona en la Liga. El récord estaba en vigor dese los años cuarenta siendo Vicenç Martínez Alama, el que disfrutaba de este hito. El futbolista, por aquel entonces, lo hizo con 16 años y 280 días. «Creo que nos puede ayudar, en los entrenamientos nos gusta mucho», dijo Xavi Hernández antes del partido ante el Cádiz

Con esta titularidad, Xavi Hernández manda un mensaje al resto de sus futbolistas con Lamine Yamal. Con la sanción de Raphinha, el entrenador español ha confiado antes en el jovencísimo futbolista de Mataró antes que Ferran Torres, Abde o Ansu Fati, cuyo futuro en el club todavía está en el aire. Se viene rumoreando en las últimas semanas una posible salida a final de mercado, pero tanto el futbolista como su representante, Jorge Mendes, parecen obcecados en quedarse una temporada más, como mínimo.