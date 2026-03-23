La Volta a Cataluña fue un año más un aquelarre independentista. La competición ciclista más importante de la región congregó un montón de banderas esteladas independentistas durante su recorrido. En la llegada a la meta de Sant Feliu de Guíxols casi se produce un incidente con el sprint final de los ciclistas al invadir dicha bandera la calzada y casi impactar en alguno de los protagonistas.

El independentismo catalán perdió los papeles con sus reivindicaciones en un año fundamental para la credibilidad de la región. Barcelona acogerá la salida del Tour de Francia y esta exhibición de patriotismo tan exagerada hizo que muchos ciclistas se incomodaran ante el peligro de un accidente. No hay que olvidar que el año pasado fueron los primeros en protestar en la Vuelta a España por la presencia del equipo Israel consiguiendo parar la carrera.

En esta Volta a Cataluña 2026, los independentistas hicieron acto de presencia masiva en la llegada a meta que vio vencer al francés Dorian Godon en un apurado sprint al belga Remco Evenepoel. Los ciclistas se encontraron con una multitud de banderas en esa recta final y una especialmente larga que chocaba con su trayectoria y que copaba por completo el plano televisivo.

El ciclismo siempre ha sido utilizado por este sector de la sociedad para llevar a cabo sus reivindicaciones, al ser un deporte donde acceder con este tipo de enseñas es mucho más sencillo y además, es gratis. En la Volta a Cataluña un grupo nutrido de independentistas tomaron las calles de Sant Feliu de Guíxols para politizar una carrera que reúne a los mejores ciclistas del mundo.

Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Enric Mas o Tom Pidcock pudieron vivir en directo cómo se pusieron en peligro sus opciones deportivas por unas reivindicaciones políticas un tanto trasnochadas. Hay que recordar que si una bandera se cuela en bicicleta, la tragedia se cuenta sola, pero así son los independentistas.