Koke zanja las dudas y renueva con el Atlético una temporada más

Koke seguirá extendiendo su leyenda en el Atlético. El centrocampista decidió renovar una temporada más después de los rumores que apuntaban a que podría salir del Metropolitano después de casi toda una vida en el club rojiblanco. Su vínculo se extiende hasta junio de 2027 y jugará su decimoctava temporada liderando al conjunto de Simenoe como lo ha hecho durante más de una década.

Desde hacía meses se respiraba cierta intranquilidad por su futuro. Terminaba contrato este 30 de junio y en la eliminación contra el Arsenal abría las puertas a un posible adiós. «Hablaremos cuando toque hablar», dijo. Pues ese día ya ha llegado. La tentativa de seguir los pasos de Griezmann para poner rumbo a la MLS no ha sido suficiente para convencer a Koke de salir del Atlético. A sus 34 años ha aceptado seguir un curso más para seguir llevando el brazalete de capitán.

Koke debutó el 19 de septiembre de 2009 y desde ese día ha disputado ya 74 partidos oficiales, marcando 50 goles y 122 asistencias. En su palmarés suma hasta ocho títulos con 2 Ligas, 1 Copa del Rey, 2 Europa League, 2 Supercopa de Europa y 1 Supercopa de España. Solo por detrás de otra leyenda del Atlético como Adelardo que cuenta con diez.

Koke seguirá capitaneando al Atlético de Madrid la próxima temporada ❤️🤍 ℹ️ https://t.co/pHXa6yHRgM pic.twitter.com/6xGpY9RaLl — Atlético de Madrid (@Atleti) July 1, 2026

Koke, amor puro por el Atlético

Koke seguirá escribiendo su historia en el Atlético. En el club no existieron dudas de que querían que siguiera por su experiencia y manejo del vestuario. La buena relación entre ambas partes fue clave para sentarse a negociar y pactar un contrato más para que el centrocampista siga hasta los 35 años.